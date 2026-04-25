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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUttarakhand Board Result 2026: बिना इंटरनेट कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? 10वीं-12वीं के छात्र नोट कर लें ये तरीका

Uttarakhand Board Result 2026: बिना इंटरनेट कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? 10वीं-12वीं के छात्र नोट कर लें ये तरीका

UK Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर रहा है. जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट न चलने पर भी बेहद आसानी से देख सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Apr 2026 07:18 AM (IST)
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  • उत्तराखंड बोर्ड आज 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी करेगा.
  • वेबसाइट धीमे चलने पर SMS से भी जान सकते हैं परिणाम.
  • 10वीं के लिए UK10रोल नंबर 5676750 पर भेजें.
  • 12वीं के लिए UK12रोल नंबर 5676750 पर भेजें.

UK Board 10th 12th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड आज दसवीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर रहा है. नतीजे बोर्ड की आधिकारिक साइट पर जारी किए जाएंगे. नतीजे जारी होने के बाद कई बार अधिक लोड के चलते वेबसाइट ठप हो जाती है. ऐसी स्थिति में छात्रों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप दूसरे तरीके के जरिए भी नतीजे चेक कर सकते है. आइए जानते हैं तरीका...

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तब भी आप उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए खास तरीका रखा है, जिससे सिर्फ एक साधारण मोबाइल फोन से भी परिणाम देखा जा सकता है.

जब वेबसाइट हो जाए स्लो

रिजल्ट के दिन लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर जाते हैं. इसी वजह से साइट अक्सर स्लो हो जाती है. कई बार पेज खुलने में बहुत समय लगता है. ऐसे समय में छात्र परेशान हो जाते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ने SMS और फोन कॉल के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी है.

यह भी पढ़ें - Uttarakhand Board Result 2026: DigiLocker पर कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका

SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट

अगर रिजल्ट के समय वेबसाइट uaresults.nic.in स्लो हो जाए या इंटरनेट काम न करे, तो आप SMS के जरिए भी अपना परिणाम जान सकते हैं.

10वीं के छात्र ऐसे करें-

मोबाइल में मैसेज टाइप करें: UK10RollNumber (यहां RollNumber की जगह अपना रोल नंबर लिखें) इसे 5676750 पर भेज दें.

12वीं के छात्र ऐसे करें-

मोबाइल में मैसेज टाइप करें: UK12RollNumber (यहां RollNumber की जगह अपना रोल नंबर लिखें) इसे 5676750 पर सेंड कर दें.  मैसेज भेजने के कुछ ही समय बाद आपके मोबाइल पर आपके विषयवार अंक आ जाएंगे.

इंटरनेट हो तो ऐसे देखें ऐसे देखें उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

स्टेप 1: छात्र रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे “Class 10 Result 2026” या “Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: छात्र अब अपना रोल नंबर और मांगी गई जरूरी जानकारी भरें.
स्टेप 4: इसके बाद छात्र Submit बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 5: फिर छात्र रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्टेप 6: अब छात्र इसे डाउनलोड कर लें.
स्टेप 7: अंत में छात्र रिजल्ट पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

यह भी पढ़ें - Uttarakhand Board Result 2026 Live: खत्म होने वाला है इंतजार, उत्तराखंड बोर्ड कुछ ही देर में जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट; यहां पढ़ें अपडेट्स

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 07:18 AM (IST)
Tags :
Education Results Uttarakhand Board Result UBSE Ubse.uk.gov.in Uttarakhand Board Result 2026 UK Board 10th Result 2026 UK Board 12th Result 2026 Uttarakhand Board 10th Result Uttarakhand Board 12th Result
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