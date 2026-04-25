बिना इंटरनेट कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? 10वीं-12वीं के छात्र नोट कर लें ये तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तराखंड बोर्ड आज 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी करेगा.

वेबसाइट धीमे चलने पर SMS से भी जान सकते हैं परिणाम.

10वीं के लिए UK10रोल नंबर 5676750 पर भेजें.

12वीं के लिए UK12रोल नंबर 5676750 पर भेजें.

UK Board 10th 12th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड आज दसवीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर रहा है. नतीजे बोर्ड की आधिकारिक साइट पर जारी किए जाएंगे. नतीजे जारी होने के बाद कई बार अधिक लोड के चलते वेबसाइट ठप हो जाती है. ऐसी स्थिति में छात्रों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप दूसरे तरीके के जरिए भी नतीजे चेक कर सकते है. आइए जानते हैं तरीका...

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तब भी आप उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं. बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए खास तरीका रखा है, जिससे सिर्फ एक साधारण मोबाइल फोन से भी परिणाम देखा जा सकता है.

जब वेबसाइट हो जाए स्लो

रिजल्ट के दिन लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर जाते हैं. इसी वजह से साइट अक्सर स्लो हो जाती है. कई बार पेज खुलने में बहुत समय लगता है. ऐसे समय में छात्र परेशान हो जाते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड ने SMS और फोन कॉल के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी है.



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SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट

अगर रिजल्ट के समय वेबसाइट uaresults.nic.in स्लो हो जाए या इंटरनेट काम न करे, तो आप SMS के जरिए भी अपना परिणाम जान सकते हैं.

10वीं के छात्र ऐसे करें-

मोबाइल में मैसेज टाइप करें: UK10RollNumber (यहां RollNumber की जगह अपना रोल नंबर लिखें) इसे 5676750 पर भेज दें.

12वीं के छात्र ऐसे करें-

मोबाइल में मैसेज टाइप करें: UK12RollNumber (यहां RollNumber की जगह अपना रोल नंबर लिखें) इसे 5676750 पर सेंड कर दें. मैसेज भेजने के कुछ ही समय बाद आपके मोबाइल पर आपके विषयवार अंक आ जाएंगे.

इंटरनेट हो तो ऐसे देखें ऐसे देखें उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

स्टेप 1: छात्र रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे “Class 10 Result 2026” या “Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: छात्र अब अपना रोल नंबर और मांगी गई जरूरी जानकारी भरें.

स्टेप 4: इसके बाद छात्र Submit बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: फिर छात्र रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 6: अब छात्र इसे डाउनलोड कर लें.

स्टेप 7: अंत में छात्र रिजल्ट पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.



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