इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक किया गया था. परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच का काम तेजी से शुरू हुआ और अब परीक्षा समाप्त होने के मात्र 85 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किया जा रहा है. यह अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है.