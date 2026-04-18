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WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक
पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 10वीं के नतीजे जारी करने की डेट ऐलान कर दिया है. एग्जाम के नतीजे चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाना होगा.
पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया है कि कक्षा 10 का परिणाम 8 मई 2026, शुक्रवार को जारी किया जाएगा. 17 अप्रैल को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बोर्ड ने यह तारीख तय की और छात्रों से अपील की कि वे केवल बोर्ड की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.
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प्रेम कुमारJournalist
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