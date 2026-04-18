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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षा​WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक

​WBBSE Madhyamik Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड इस दिन जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, जानें कैसे कर सकते हैं चेक

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 10वीं के नतीजे जारी करने की डेट ऐलान कर दिया है. एग्जाम के नतीजे चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाना होगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Apr 2026 11:07 AM (IST)
पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 10वीं के नतीजे जारी करने की डेट ऐलान कर दिया है. एग्जाम के नतीजे चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट wbbse.wb.gov.in पर जाना होगा.

पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया है कि कक्षा 10 का परिणाम 8 मई 2026, शुक्रवार को जारी किया जाएगा. 17 अप्रैल को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बोर्ड ने यह तारीख तय की और छात्रों से अपील की कि वे केवल बोर्ड की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

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यह खबर उन विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने फरवरी में परीक्षा दी थी और तब से परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. करीब 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं.
यह खबर उन विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्होंने फरवरी में परीक्षा दी थी और तब से परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. करीब 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं इस दिन का इंतजार कर रहे हैं.
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इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक किया गया था. परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच का काम तेजी से शुरू हुआ और अब परीक्षा समाप्त होने के मात्र 85 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किया जा रहा है. यह अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है.
इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक किया गया था. परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच का काम तेजी से शुरू हुआ और अब परीक्षा समाप्त होने के मात्र 85 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किया जा रहा है. यह अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है.
Published at : 18 Apr 2026 11:07 AM (IST)
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