ICAI CA इंटर रिजल्ट जारी, icai.nic.in पर कर सकते हैं चेक, शार्दुल रहे टॉपर

ICAI CA Inter Results Out: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA Intermediate May 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है. नतीजे जारी होने के बाद कैंडिडेट्स उन्हें आधिकारिक साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं आसान स्टेप्स जिससे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

ICAI ने बताया है कि परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालना होगा. जानकारी भरते ही उनका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे कैंडिडेट्स देख सकते हैं.

इस बार पूरे देश में महाराष्ट्र के डोंबिवली निवासी शार्दुल शेखर विचारे ने ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) हासिल किया है. शार्दुल ने कुल 600 में से 531 अंक प्राप्त किए हैं, यानी उन्होंने 88.50 फीसदी नंबर प्राप्त किए हैं.

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किसने हासिल किया दूसरा स्थान

जबकि दूसरे स्थान पर अबिनव सतीश रहे, जिन्होंने AIR 2 हासिल किया है. उन्होंने 600 में से 530 अंक प्राप्त किए और उनका स्कोर 88.33 प्रतिशत रहा. वहीं तीसरे स्थान पर तीर्थ जैन ने जगह बनाई है. उन्होंने 519 अंक हासिल किए, जो 86.50 प्रतिशत के बराबर है. टॉप तीन रैंकर्स की इस सफलता ने एक बार फिर साबित किया है कि मेहनत और लगन से CA जैसी कठिन परीक्षा भी पास की जा सकती है.

कब हुआ था एग्जाम?

CA Intermediate परीक्षा 5 मई से 15 मई 2026 के बीच आयोजित की गई थी. Group I की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई को हुई थीं, जबकि Group II की परीक्षाएं 11, 13 और 15 मई को संपन्न हुईं. छात्रों को इस बार भी यह सुविधा दी गई थी कि वे अपनी तैयारी के अनुसार एक ग्रुप या दोनों ग्रुप की परीक्षा में शामिल हो सकें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

नतीजे कैसे देखें?

स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org या icai.nic.in खोलें.

स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर “CA Intermediate Result May 2026” वाले लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: उम्मीदवार अब अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

स्टेप 4: इसके बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: इसके बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

स्टेप 6: अंत में अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और आगे के लिए सेव कर लें.

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