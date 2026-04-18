RAS 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी, 1096 सपनों को मिली मंजिल

राजस्थान के हजारों युवाओं का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. परिणाम घोषित होते ही अभ्यर्थियों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला. यह रिजल्ट केवल एक सूची नहीं, बल्कि उन सपनों की मंजिल है जिनके लिए युवाओं ने कई सालों तक मेहनत की. इस भर्ती के तहत कुल 1096 पदों पर चयन किया जाना है और अब परीक्षार्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम आसानी से देख सकते हैं.

आरएएस भर्ती की प्रक्रिया कठिन मानी जाती है और इस बार भी अभ्यर्थियों को तीन बड़े चरणों से गुजरना पड़ा. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा हुई, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिला. इसके बाद मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. साक्षात्कार की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुई और कई चरणों में पूरी की गई. अंतिम चरण के इंटरव्यू समाप्त होते ही पूरी चयन प्रक्रिया भी पूरी हो गई और आयोग ने फाइनल परिणाम जारी कर दिया.

कितने कैंडिडेट्स सफल

इस भर्ती में कुल 1096 पदों में से 428 पद राज्य सेवाओं के लिए और 668 पद अधीनस्थ सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए थे. राजस्थान प्रशासनिक सेवा को राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिना जाता है, इसलिए इस सूची में नाम आना अभ्यर्थियों के लिए गर्व की बात है. आयोग ने मेरिट के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ चयन सूची तैयार की है. परीक्षा के हर चरण में मिले अंकों को जोड़कर अंतिम परिणाम घोषित किया गया है.

जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

आयोग ने बताया है कि अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसलिए सभी चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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