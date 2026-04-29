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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'उत्तर रामायण' के कुश छोड़ चुके हैं एक्टिंग, जानें कैसे बने 1400 करोड़ की कंपनी के मालिक

'उत्तर रामायण' के कुश छोड़ चुके हैं एक्टिंग, जानें कैसे बने 1400 करोड़ की कंपनी के मालिक

रामानंद सागर की उत्तर रामायण में लव और कुश की कहानी पर फोकस किया गया था. इस सीरियल में कुश की भूमिका में मयूरेश क्षत्रमाडे नजर आए थे. चलिए जानते हैं अब मयूरेश क्या कर रहे हैं.

By : अनुराधा राज | Updated at : 29 Apr 2026 05:19 PM (IST)
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80 और 90 के दशक में रामानंद सागर की रामायण का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोला करता था. इस शो को दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि मेकर्स को उत्तर रामायण बनाना पड़ गया. उत्तर रामायण में भगवान राम और माता सीती के बेटों लव और कुश पर फोकस किया गया था.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो में कुश की भूमिका निभाने वाले मयूरेश क्षत्रमाडे अब 1400 करोड़ के मालिक बन चुके हैं. मयूरेश क्षत्रमाडे को कुश की भूमिका में खूब पसंद किया गया था और उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. लेकिन, महज 13 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया.

2016 में मयूरेश क्षत्रमाडे के करियर को मिला बड़ा ब्रेक

मयूरेश क्षत्रमाडे अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका चले गए. जहां उन्होंने फाइनेंस की पढ़ाई की और बिजनेस की बारीकियों को समझा.मयूरेश क्षत्रमाडे के अगर लिंक्डइन प्रोफाइल पर गौर करें तो 2003 में उन्होंने वर्ल्ड बैंक में रिसर्चर के तौर पर काम किया था.

 
 
 
 
 
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उसके बाद वो कॉर्पोरेट की दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव हो गए. हालांकि, मयूरेश क्षत्रमाडे को सबसे ज्यादा सक्सेस 2016 में मिली. दरअसल, इस दौरान वो कमीशन जंक्शन का सीईओ बने. सालों की कड़ी मेहनत के बाद मयूरेश क्षत्रमाडे की कंपनी ने 2022 तक 1400 करोड़ का टर्न ओवर हासिल कर लिया.

मयूरेश क्षत्रमाडे अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं. फिलहाल मयूरेश इंडिया में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में रहते हैं. उत्तर रामायण में मयूरेश क्षत्रमाडे इतने मासूम लगे थे कि आज भी लोग उनकी मासूमियत के कायल हैं. हालांकि, अब वो काफी बड़े हो चुके हैं और उनके बच्चे भी हैं.

आपको बता दें रामायण में राम की भूमिका में अरुण गोविल को देखा गया था. वहीं, सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया ने निभाई थी. आज भी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया में उनके फैंस राम और सीता की छवि देखते हैं. बता दें रणबीर कपूर की फिल्म रामायण में अरुण गोविल को राजा दशरथ की भूमिका में देखा जाएगा.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 05:19 PM (IST)
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