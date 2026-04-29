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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCBSE 12th Result: सीबीएसई 12 वीं रिजल्ट 2026 30 अप्रैल को जारी हो सकता है, बिना इंटरनेट के भी कैसे चेक करें रिजल्ट

CBSE 12th Result: सीबीएसई 12 वीं रिजल्ट 2026 30 अप्रैल को जारी हो सकता है, बिना इंटरनेट के भी कैसे चेक करें रिजल्ट

CBSE 12th Result 2026: CBSE 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 को लेकर 30 अप्रैल को हो सकता है जारी, हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.जानिए इंटरनेट कैसे कर सकते हैं चेक रिजल्ट

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Apr 2026 10:45 AM (IST)
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  • सीबीएसई 12वीं के नतीजे 30 अप्रैल को जारी हो सकते हैं.
  • इस साल 17.88 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी.
  • पास होने के लिए हर विषय में 33% अंक जरूरी.
  • रोल नंबर, एडमिट कार्ड रिजल्ट चेक के लिए आवश्यक.

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्र अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBSE Class 12 Result 2026, 30 अप्रैल को जारी हो सकता है. हालांकि अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट और भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए.

कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए

CBSE बोर्ड की 12वीं परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी. इस साल करीब 17.88 लाख छात्र Class 12 बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं.देश और विदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई गई थी.

30 अप्रैल को रिजल्ट आने की संभावना

पिछले वर्षों के ट्रेंड और कॉपी जांच प्रक्रिया को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रिजल्ट 30 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है. हालांकि जब तक बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी नहीं होता, तब तक इसे अंतिम तारीख नहीं माना जा सकता.


पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए

CBSE बोर्ड में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं. जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, वहां दोनों में न्यूनतम अंक जरूरी हो सकते हैं.

रिजल्ट से पहले क्या रखें तैयार

  • रोल नंबर
  • स्कूल नंबर
  • एडमिट कार्ड आईडी
  • सेंटर नंबर

मोबाइल फोन

वेबसाइट से कैसे करें चेक ?

  • results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं.
  •  Class 12 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  •  रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी भरें.
  •  Submit पर क्लिक करें.
  •  रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.
  •  मार्कशीट डाउनलोड कर लें.

DigiLocker से मार्कशीट कैसे देखें

अगर वेबसाइट स्लो हो जाए तो  पर भी मार्कशीट देखी जा सकती है.

SMS से रिजल्ट कैसे चेक करें

अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो छात्र SMS से भी रिजल्ट देख सकते हैं. मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें, cbse12 Roll Number School Number Center Number इसे 7738299899 नंबर पर भेज दें. कुछ देर बाद रिजल्ट SMS के जरिए मोबाइल पर आ सकता है.

कॉल करके रिजल्ट कैसे जानें

CBSE की IVRS सुविधा के जरिए छात्र फोन कॉल करके भी रिजल्ट जान सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 10:45 AM (IST)
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Cbse Board Result Results.cbse.nic.in Cbse 12th Result 2026 CBSE Board Result 2026
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