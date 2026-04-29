Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीबीएसई 12वीं के नतीजे 30 अप्रैल को जारी हो सकते हैं.

इस साल 17.88 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी.

पास होने के लिए हर विषय में 33% अंक जरूरी.

रोल नंबर, एडमिट कार्ड रिजल्ट चेक के लिए आवश्यक.

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले लाखों छात्र अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBSE Class 12 Result 2026, 30 अप्रैल को जारी हो सकता है. हालांकि अभी तक बोर्ड ने रिजल्ट डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. ऐसे में छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट और भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए.

कितने छात्र परीक्षा में शामिल हुए

CBSE बोर्ड की 12वीं परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी. इस साल करीब 17.88 लाख छात्र Class 12 बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं.देश और विदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई गई थी.

30 अप्रैल को रिजल्ट आने की संभावना

पिछले वर्षों के ट्रेंड और कॉपी जांच प्रक्रिया को देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रिजल्ट 30 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है. हालांकि जब तक बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी नहीं होता, तब तक इसे अंतिम तारीख नहीं माना जा सकता.



पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए

CBSE बोर्ड में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं. जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, वहां दोनों में न्यूनतम अंक जरूरी हो सकते हैं.

रिजल्ट से पहले क्या रखें तैयार

रोल नंबर

स्कूल नंबर

एडमिट कार्ड आईडी

सेंटर नंबर

मोबाइल फोन



वेबसाइट से कैसे करें चेक ?

results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं.

Class 12 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी भरें.

Submit पर क्लिक करें.

रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

मार्कशीट डाउनलोड कर लें.

DigiLocker से मार्कशीट कैसे देखें

अगर वेबसाइट स्लो हो जाए तो पर भी मार्कशीट देखी जा सकती है.

DigiLocker ऐप या वेबसाइट खोलें.

मोबाइल नंबर या Aadhaar से लॉगिन करें.

Education सेक्शन में जाएं.

CBSE Class 12 Marksheet चुनें.

जरूरी जानकारी भरें.

मार्कशीट डाउनलोड करें.





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UMANG ऐप से रिजल्ट कैसे देखें





मोबाइल में UMANG ऐप डाउनलोड करें

मोबाइल नंबर से लॉगिन करें

Search बॉक्स में CBSE लिखें

Result सेक्शन खोलें

रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें

रिजल्ट स्क्रीन पर देख लें

SMS से रिजल्ट कैसे चेक करें

अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो छात्र SMS से भी रिजल्ट देख सकते हैं. मोबाइल के मैसेज बॉक्स में टाइप करें, cbse12 Roll Number School Number Center Number इसे 7738299899 नंबर पर भेज दें. कुछ देर बाद रिजल्ट SMS के जरिए मोबाइल पर आ सकता है.

कॉल करके रिजल्ट कैसे जानें

CBSE की IVRS सुविधा के जरिए छात्र फोन कॉल करके भी रिजल्ट जान सकते हैं.

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