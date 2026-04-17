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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBTSC Recruitment 2026: BTSC पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्टर भर्ती, 252 पदों पर मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

BTSC Recruitment 2026: BTSC पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्टर भर्ती, 252 पदों पर मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी जानकारी

BTSC Recruitment 2026: बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्टर के 252 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 10:06 AM (IST)
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  • चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन व मेडिकल परीक्षण से होगा.

अगर आप तकनीकी क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) द्वारा निकाली गई पॉलिटेक्निक इंस्ट्रक्टर भर्ती 2026 आपके लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है. इस भर्ती के तहत इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और अन्य संबंधित ट्रेड के पदों पर नियुक्ति की जाएगी.इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 252 पदों को भरा जाएगा. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में की जाएगी। यह उन उम्मीदवारों के लिए खास मौका है जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं.

क्या चाहिए योग्यता ?
योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई, डिप्लोमा, बीई या बीटेक की डिग्री होना आवश्यक है.इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में व्यावहारिक अनुभव है, उन्हें चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जा सकती है. इससे उनकी चयन की संभावना और मजबूत हो जाती है.

उम्र सीमा 
उम्र सीमा के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 37 वर्ष  तय की गयी है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क?
आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये निर्धारित किया गया है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है.उम्मीदवार डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए आसानी से फीस जमा कर सकते हैं.

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कितना मिलेगा वेतन ?
वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये प्रतिमाह का आकर्षक वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही सरकारी नौकरी के अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी.

चयन प्रक्रिया क्या होगी ?
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद अंतिम चरण में मेडिकल परीक्षण किया जाएगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन ?
आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को BTSC की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा. वहां होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन में जाकर “Polytechnic Instructor Recruitment 2026” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद नए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा और मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी की मदद से लॉगिन बनाना होगा. फिर आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. अंत में आवेदन का प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 17 Apr 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Engineering Jobs JOB Btsc.bihar.gov.in BTSC Recruitment 2026
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