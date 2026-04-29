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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCGBSE Result 2026 Live: छत्तीसगढ़ बोर्ड आज जारी करेगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं के नतीजे 

CGBSE Result 2026 Live: छत्तीसगढ़ बोर्ड आज जारी करेगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं के नतीजे 

CGBSE Chhattisgarh Board 10th 12th Result 2026 Live: छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से आज 10वीं-12वीं क्लास के नतीजे जारी किए जाएंगे. जिन्हें स्टूडेंट्स results.cgbse.nic.in पर देख सकेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Apr 2026 12:26 PM (IST)

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CGBSE Chhattisgarh Board 10th 12th Result 2026 Live Updates CG Class 10 12 Result Marksheet Scorecard Link results.cgbse.nic.in CGBSE Result 2026 Live: छत्तीसगढ़ बोर्ड आज जारी करेगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं के नतीजे 
छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट आज.
Source : ABPLIVE AI

Background

CGBSE Chhattisgarh Board 10th 12th Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड आज दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे. करीब साढ़े पांच लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. रिजल्ट की घोषणा राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे. इसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cg.results.nic.in और cgbse.nic.in पर जाना होगा.

छात्रों को वेबसाइट के होम पेज पर 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रोल नंबर भरना होगा. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. नतीजों का 5 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राएं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

क्लास 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक चली थीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुईं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे.

इन वेबसाइट्स पर देखें रिजल्ट

cgbse.nic.in
results.cg.nic.in
cg.results.nic.in

DigiLocker, UMANG और SMS से भी सुविधा

सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, बोर्ड ने रिजल्ट देखने के कई आसान तरीके भी दिए हैं. जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा कम है, वे DigiLocker, UMANG ऐप और SMS सेवा के जरिए भी अपना परिणाम जान सकते हैं. DigiLocker पर डिजिटल मार्कशीट भी उपलब्ध रहेगी, जिसे आगे एडमिशन या अन्य काम में उपयोग किया जा सकता है.

ऐसे करें रिजल्ट चेक

सबसे पहले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें
कक्षा 10वीं या 12वीं के रिजल्ट लिंक को चुनें
अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरें
कैप्चा भरकर सबमिट करें
स्क्रीन पर रिजल्ट देखें और डाउनलोड कर लें

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CGBSE Result 2026 Live: ​कितने स्टूडेंट्स हुए शामिल?

इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में करीब 5.6 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए​. इनमें लगभग 3.21 लाख विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं, जबकि करीब 2.45 लाख छात्र कक्षा 12 के हैं​.

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