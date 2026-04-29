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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCGBSE Result 2026 Out: छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

CGBSE Result 2026 Out: छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

CGBSE Result 2026 Out: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट cgbse.nic.in पर देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Apr 2026 03:38 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक चलीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच हुईं. अब इंतजार खत्म हो चुका है और छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन आधिकारिक साइट cgbse.nic.in पर देख सकते हैं.

रिजल्ट डाउनलोड करते ही अपनी मार्कशीट में दी गई जानकारी ध्यान से जरूर जांचें. छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और परिणाम की स्थिति सही होनी चाहिए. अगर किसी तरह की गलती दिखे, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें. छोटी सी गलती आगे कॉलेज एडमिशन या दस्तावेज सत्यापन में परेशानी बन सकती है.

कहां देखें रिजल्ट

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर “Results” सेक्शन में 10वीं या 12वीं के लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरें, कैप्चा डालें और सबमिट कर दें. कुछ ही सेकंड में आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.

DigiLocker और SMS से भी सुविधा

अगर वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो, तो DigiLocker पर अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से देखी जा सकती है. यह पूरी तरह मान्य दस्तावेज होता है. वहीं SMS से रिजल्ट देखने की सुविधा भी कई बार दी जाती है, जो इंटरनेट न होने पर काम आती है.

 

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 Apr 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
CGBSE Chhattisgarh Board Results.cgbse.nic.in CG 10th Result 2026 CG 12th Result 2026
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