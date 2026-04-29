छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने क्लास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक चलीं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 के बीच हुईं. अब इंतजार खत्म हो चुका है और छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन आधिकारिक साइट cgbse.nic.in पर देख सकते हैं.

रिजल्ट डाउनलोड करते ही अपनी मार्कशीट में दी गई जानकारी ध्यान से जरूर जांचें. छात्र का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और परिणाम की स्थिति सही होनी चाहिए. अगर किसी तरह की गलती दिखे, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें. छोटी सी गलती आगे कॉलेज एडमिशन या दस्तावेज सत्यापन में परेशानी बन सकती है.

कहां देखें रिजल्ट

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर “Results” सेक्शन में 10वीं या 12वीं के लिंक पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरें, कैप्चा डालें और सबमिट कर दें. कुछ ही सेकंड में आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें.

DigiLocker और SMS से भी सुविधा

अगर वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो, तो DigiLocker पर अपनी डिजिटल मार्कशीट आसानी से देखी जा सकती है. यह पूरी तरह मान्य दस्तावेज होता है. वहीं SMS से रिजल्ट देखने की सुविधा भी कई बार दी जाती है, जो इंटरनेट न होने पर काम आती है.

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