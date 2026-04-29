Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नए नियमों में क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत दी है. इसके तहत, अब Due Date निकलने के बाद भी आपके पास पेनल्टी से बचने का मौका रहेगा. आमतौर पर बिल भरने में कुछ देर होने के साथ ही आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

3 दिन का ग्रेस पीरियड अनिवार्य

RBI के मुताबिक, अब यूजर्स के ड्यू डेट मिस करने पर बैंकों तुरंत Late Payment Charges नहीं लगा पाएंगे. उन्हें अपने ग्राहकों को 3 दिनों का अतिरिक्त समय देना होगा. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी ड्यू डेट 5 तारीख है, तो आप 8 तारीख तक बिना किसी लेट फीस के अपना बिल पेमेंट कर पाएंगे. इसके लिए आप पर एक्स्ट्रा चार्ज का बोझ नहीं डाला जाएगा.

नए नियम के मुताबिक, लेट फीस भी सिर्फ बकाया राशि (Outstanding Amount) पर लगाया जाएगा, पूरे बिल अमाउंट पर नहीं. इससे इंटरेस्ट कम बैठेगा.

क्रेडिट स्कोर पर असर

आपका अकाउंट पास्ट ड्यू तभी माना जाएगा, जब 3 दिन का ग्रेस पीरियड खत्म हो जाए. यानी कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी बिल पेमेंट न करने का आपके क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा. जाहिर है कि RBI के इस नए नियम से क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बेहतर यही है कि आप समय तक अपने बिल का भुगतान कर दे. इससे न आपको लेट फीस, क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ने जैसी चीजों को लेकर टेंशन में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

RBI के नए नियमों के तहत, अगर बैंक लेट फीस या नियमों में कोई बदलाव करता है तो उसे इसकी जानकारी कम से कम एक महीने पहले अपने ग्राहकों को देनी होगी. कुल मिलाकर, बेशक रिजर्व बेंक ने बैंक कसटमर्स के लिए लेट पेमेंट के नियमों में कुछ ढील दी है, लेकिन भलाई इसी में है कि आप अपना बिल पेमेंट समय पर कर दें.

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