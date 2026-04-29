Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेलंगाना बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित हो गया है.

कुल 95.15% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं.

छात्र SMS, DigiLocker या आधिकारिक साइट पर रिजल्ट देख सकते हैं.

परीक्षा 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी.

तेलंगाना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं (SSC) परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किया, चेहरों पर मुस्कान लौट आई. इस साल का परिणाम खास रहा, क्योंकि कुल 95.15% छात्र सफल हुए हैं. छात्र रिजल्ट आधिकारिक साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तेलंगाना (BSE Telangana) ने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट results.bsetelangana.org पर जारी किया है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब अपना रोल नंबर डालकर कुछ ही सेकंड में अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

कई तरीकों से देखें रिजल्ट

छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने रिजल्ट देखने के एक से ज्यादा तरीके दिए हैं. सबसे आसान तरीका है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देखना. इसके अलावा छात्र SMS और DigiLocker के जरिए भी अपना परिणाम पा सकते हैं. अगर वेबसाइट धीमी हो जाए, तो ये विकल्प बहुत काम आते हैं.

SMS से रिजल्ट जानने के लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में TS10 लिखें, एक स्पेस दें और अपना हॉल टिकट नंबर लिखकर 56263 पर भेज दें. थोड़ी ही देर में विषयवार जानकारी मोबाइल पर आ जाएगी.

ग्रेड प्वाइंट का सरल हिसाब

तेलंगाना बोर्ड में 10वीं का रिजल्ट अंकों के साथ ग्रेड प्वाइंट पर भी आधारित होता है. यह 10-पॉइंट स्केल है, जिसमें A1 से लेकर E तक ग्रेड दिए जाते हैं. लिखित परीक्षा का वेटेज 80% और आंतरिक मूल्यांकन का 20% होता है. हर विषय में पास होने के लिए कम से कम 35% अंक जरूरी हैं.

91 से 100 अंक: A1 ग्रेड (सबसे ऊंचा) - 10 ग्रेड प्वाइंट. इससे नीचे अंकों के अनुसार ग्रेड बदलते जाते हैं. इस ग्रेडिंग सिस्टम से छात्रों को अपने प्रदर्शन की सही समझ मिलती है.





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कब हुई थी परीक्षा

इस वर्ष SSC की परीक्षा 14 मार्च से 16 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र परिणाम का इंतजार कर रहे थे. अब जब रिजल्ट सामने है, तो कई छात्रों को अपनी मेहनत का फल मिला है.

मार्कशीट में क्या जरूर देखें

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और ग्रेड ध्यान से जांचें. अगर किसी तरह की गलती दिखे, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें. छोटी गलती भी आगे चलकर परेशानी बन सकती है.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

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