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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRajasthan Board 10th Result 2026: बिना इंटरनेट भी देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, SMS से ऐसे करें चेक

Rajasthan Board 10th Result 2026: बिना इंटरनेट भी देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, SMS से ऐसे करें चेक

Rajasthan Board RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड की तरफ से आज 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया जा रहा है. जिसे छात्र-छात्राएं SMS की मदद से भी देख सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Mar 2026 11:52 AM (IST)
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राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. पहले जहां उम्मीद थी कि रिजल्ट 20 मार्च को आएगा, वहीं बाद में तारीख बदलकर 24 मार्च कर दी गई थी. इसलिए नतीजे आज जारी हो रहे हैं.

राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर साल की तरह इस बार भी रिजल्ट आने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट स्कूल से ही लेनी होगी. बोर्ड पहले स्कूलों को मार्कशीट भेजेगा और उसके बाद छात्र उसे प्राप्त कर सकेंगे.

कहां देखें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इसके अलावा कुछ अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा. लेकिन कई बार रिजल्ट के दिन वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से साइट धीमी हो जाती है या खुल ही नहीं पाती. ऐसे में छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

बिना इंटरनेट भी मिलेगा रिजल्ट

इसी परेशानी को देखते हुए एक आसान तरीका भी उपलब्ध है, जिससे छात्र बिना इंटरनेट के भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट जान सकते हैं. यह तरीका बहुत आसान और तेज है.

SMS से ऐसे करें चेक

SMS के जरिए रिजल्ट देखने के लिए आपको अपने मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलना होगा. मैसेज में टाइप करें: RJ10 और उसके बाद अपना रोल नंबर लिखें. फिर इस मैसेज को 5676750 या 56263 पर भेज दें. कुछ ही देर में आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, जिसमें आपके विषयवार अंक यानी हर विषय के नंबर लिखे होंगे. ये तरीका खास तौर पर उन छात्रों के लिए मददगार है जिनके पास स्मार्टफोन या अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है.

यह भी पढ़ें -  Rajasthan RBSE 10th Results 2026 Today Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Education Rajasthan Board Result Results Rajasthan Board 10th Result Rajasthan Board Result 2026 RBSE Result Ajmer Announcement RBSE Result Via SMS Rajasthan Board 10th Result 2026
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