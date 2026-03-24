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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRajasthan Board Results 2026: आज दोपहर 1 बजे आएगा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, 5वीं, 8वीं और 10वीं के नतीजे एक साथ होंगे जारी

Rajasthan Board Results 2026: आज दोपहर 1 बजे आएगा राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट, 5वीं, 8वीं और 10वीं के नतीजे एक साथ होंगे जारी

Rajasthan Board Results 2026: आज दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड 5वीं, 8वीं और 10वीं के नतीजे एक साथ जारी करेगा, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 24 Mar 2026 10:24 AM (IST)
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Rajasthan Board Results 2026 Today:  राजस्थान के रहने वाले लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है. आज राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर दोपहर 1 बजे अजमेर स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय से कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी करेंगे. इस बार खास बात यह है कि तीनों कक्षाओं के नतीजे एक साथ घोषित किए जा रहे हैं. छात्र नतीजे यहां बताए गए तरीके के जरिए चेक कर सकेंगे.

इस साल राजस्थान बोर्ड एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. अब तक 10वीं का रिजल्ट आमतौर पर मई या जून में जारी होता था, लेकिन इस बार मार्च महीने में ही परिणाम घोषित किया जा रहा है. यह पहली बार होगा जब सेकेंडरी यानी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट इतनी जल्दी जारी किया जा रहा है.

लाखों छात्रों को है इंतजार

इस साल करीब 10 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी. इसके अलावा 5वीं और 8वीं के भी बड़ी संख्या में छात्र इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र अपने परिणाम को लेकर उत्साहित थे और अब आखिरकार उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है.

यह भी पढ़ें -  Rajasthan RBSE 10th Results 2026 Today Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक

कहां देखें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होते ही छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. हालांकि, हर साल की तरह इस बार भी वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की संभावना है, जिससे साइट धीमी हो सकती है. ऐसे में छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है.

SMS से मिनटों में जानें 10वीं का रिजल्ट

  • सबसे पहले अपने मोबाइल का मैसेज बॉक्स खोलें.
  • अब एक नया मैसेज टाइप करें.
  • मैसेज में सबसे पहले लिखें: RJ10
  • इसके बाद बिना कोई स्पेस छोड़े या जरूरत के अनुसार अपना रोल नंबर लिखें.
  • अब इस मैसेज को आपको 5676750 या 56263 नंबर पर भेज देना है.
  • जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे, कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर एक जवाबी मैसेज आएगा.
  • इस मैसेज में आपके पूरे रिजल्ट की जानकारी होगी.

स्कूल से मिलेगी मार्कशीट

आमतौर पर 5वीं, 8वीं और 10वीं के नतीजे अलग-अलग तारीखों पर जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार बोर्ड ने तीनों कक्षाओं का रिजल्ट एक साथ जारी करने का फैसला लिया है. ऑनलाइन रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को अपनी मूल मार्कशीट अपने स्कूल से ही प्राप्त करनी होगी. बोर्ड पहले सभी स्कूलों को मार्कशीट भेजेगा, जिसके बाद छात्र उसे ले सकेंगे.

यह भी पढ़ें -RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड इस टाइम पर जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, जानें कैसे कर पाएंगे चेक

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Published at : 24 Mar 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Education Results Rajasthan Board Result 2026 RBSE 5th 8th 10th Result Time Rajasthan Board Result Today 1 PM RBSE Result Ajmer Announcement
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