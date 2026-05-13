WB WBCHSE HS Result 2026 Live: वेस्ट बंगाल बोर्ड कल जारी करेगा 12वीं के नतीजे, जानें कहां चेक कर पाएंगे रिजल्ट
WB WBCHSE HS Result 2026: WBCHSE की तरफ से कल 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया जाएगा. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट result.wb.gov पर जाकर चेक कर पाएंगे.
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WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (WBCHSE) 14 मई को कक्षा 12वीं यानी हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर देगा. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट result.wb.gov पर जाकर देख सकेंगे. साथ ही ABP Live - wb12.abplive.com पर भी रिजल्ट देख सकते हैं.
नतीजे सुबह 10:30 बजे काउंसिल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किए जाएंगे. इसके बाद ठीक 11 बजे से छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे. इस बार भी बोर्ड ने कई आधिकारिक पोर्टल्स के जरिए रिजल्ट देखने की सुविधा दी है, ताकि किसी छात्र को परेशानी न हो.
7 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार
इस साल राज्य भर में करीब 7.10 लाख छात्रों ने हायर सेकेंडरी परीक्षा दी थी. परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलीं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
रिजल्ट के साथ ही शुरू होगी मार्कशीट वितरण प्रक्रिया
रिजल्ट जारी होते ही मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बांटने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. कल सुबह 11 बजे से स्कूलों के प्रतिनिधि राज्य के चार अलग-अलग क्षेत्रों में बनाए गए 56 वितरण केंद्रों से जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे. इसके बाद स्कूल अपने छात्रों को ये दस्तावेज देंगे.
ऐसे चेक कर सकेंगे अपना रिजल्ट
रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. अगर वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक की वजह से दिक्कत आती है, तो छात्र DigiLocker का सहारा ले सकते हैं, जहां डिजिटल मार्कशीट पूरी तरह मान्य होती है.
WB WBCHSE HS Result 2026 Live: मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं रिजल्ट
अपने मोबाइल में “WBCHSE Results 2026” ऐप इंस्टॉल करें
रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
डिटेल सबमिट करें
आपका रिजल्ट मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा
WB WBCHSE HS Result 2026 Live: ऐसे देखें WBCHSE 12वीं का रिजल्ट ऑनलाइन
स्टेप 1: सबसे पहले WBCHSE की आधिकारिक वेबसाइट result.wb.gov पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे “WBCHSE Higher Secondary Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपना रोल नंबर और जन्म तिथि या रजिस्ट्रेशन डिटेल भरें.
स्टेप 4: सबमिट बटन दबाएं.
स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
स्टेप 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.
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Source: IOCL