Kerala SSLC Result 2026: केरल परीक्षा भवन ने SSLC यानी 10वीं कक्षा का रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया. इस साल का पास प्रतिशत 99.7% रहा, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. इस बार राज्य भर के साथ-साथ खाड़ी देशों में बने परीक्षा केंद्रों पर भी छात्रों ने परीक्षा दी थी. कुल 4 लाख 17 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया. नतीजे keralaresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं. साथ ही यहां बताए गए स्टेप्स और DigiLocker की भी मदद ली जा सकती है.

इस वर्ष SSLC की परीक्षाएं 5 मार्च से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं. लगभग एक महीने चले इस परीक्षा दौर में छात्रों ने पूरी मेहनत और धैर्य के साथ पेपर दिए. स्कूलों में तैयारी का माहौल था, घरों में उम्मीदें थीं, और आज उन उम्मीदों का परिणाम सामने है. खास बात यह रही कि 633 छात्रों ने सात खाड़ी परीक्षा केंद्रों से परीक्षा दी. यानी केरल बोर्ड की पहुंच देश से बाहर भी रही और वहां के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया.

कहां देखें अपना रिजल्ट

keralaresults.nic.in

result.kite.kerala.gov.in

sslcexam.kerala.gov.in

ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

छात्र सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर जाएं

इसके बाद छात्र होमपेज पर “SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें

अब छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि भरें

फिर छात्र सबमिट बटन दबाएं

अब स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा

फिर छात्र इसका स्क्रीनशॉट या डाउनलोड कर लें

DigiLocker से Kerala SSLC स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का आसान तरीका

अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर results.digilocker.gov.in वेबसाइट खोलें या DigiLocker ऐप ओपन करें.

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी पिन से लॉगिन करें. अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो मोबाइल नंबर और आधार डिटेल से नया अकाउंट बना लें.

लॉगिन करने के बाद Education कैटेगरी में जाएं और वहां Kerala Pareeksha Bhavan / Kerala State Board को सर्च करें.

Class 10 Marksheet विकल्प चुनें.

अब अपना मोबाइल नंबर और पासिंग ईयर भरें.

Get Document पर क्लिक करें.

आपका SSLC स्कोरकार्ड बोर्ड के रिकॉर्ड से सीधे DigiLocker में आ जाएगा और Issued Documents सेक्शन में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा.

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