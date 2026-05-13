CBSE ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, यहां करें तुरंत चेक

CBSE Board 12th Result 2026 OUT: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12 का परिणाम घोषित कर दिया है. छात्र अब अपना रिजल्ट और मार्कशीट CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर उपलब्ध डायरेक्ट लिंक के जरिए चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन के साथ-साथ, छात्र बिना इंटरनेट के भी अपना परिणाम जान सकते हैं.

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस साल 17 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया. इनमें से लगभग 16.8 लाख छात्र परीक्षा में बैठे. रिजल्ट में करीब 15 लाख छात्र सफल घोषित किए गए. इतनी बड़ी संख्या अपने आप में बताती है कि बोर्ड परीक्षा देश के सबसे बड़े शैक्षणिक आयोजनों में से एक है.

पास प्रतिशत में गिरावट

इस बार कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा. पिछले साल यह आंकड़ा 88.39% था. यानी इस साल करीब 3.19% की गिरावट दर्ज की गई. विशेषज्ञ मानते हैं कि पेपर का स्तर, सख्त जांच और नई डिजिटल प्रक्रिया इस बदलाव के कारण हो सकते हैं. हालांकि, बड़ी संख्या में छात्रों का पास होना यह भी दिखाता है कि मेहनत रंग लाई है.

लड़कियों का शानदार प्रदर्शन

हर साल की तरह इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी. लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि लड़कों का 82.13%. यानी बेटियां करीब 6.73% आगे रहीं. यह अंतर केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि बदलते समाज की तस्वीर है, जहां बेटियां शिक्षा में लगातार आगे बढ़ रही हैं.

कौन से रीजन रहे टॉप?

तिरुवनंतपुरम (केरल) ने सबसे ज्यादा पास प्रतिशत, लगभग 99%, दर्ज किया.

विजयवाड़ा और चेन्नई भी टॉप रीजन में शामिल रहे.

प्रयागराज और पटना जैसे क्षेत्रों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम रहा, जहां सुधार की गुंजाइश देखी जा रही है.

दिल्ली का प्रदर्शन

राजधानी दिल्ली का रिजल्ट भी संतोषजनक रहा.

दिल्ली ईस्ट: लगभग 91.73%

दिल्ली वेस्ट: लगभग 92.34%

ओवरऑल दिल्ली: करीब 91.97%

डिजिटल सिस्टम से हुआ बड़ा बदलाव

इस साल रिजल्ट प्रक्रिया की सबसे बड़ी खासियत रही कॉपियों की जांच का नया तरीका. बोर्ड ने On-Screen Marking (OSM) सिस्टम लागू किया.

इससे क्या फायदे हुए?

कितने सेंटर और स्कूल जुड़े?

लगभग 19,967 स्कूल इस परीक्षा से जुड़े

7,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए

UMANG ऐप से मिलेगा रिजल्ट

UMANG ऐप ओपन कर लॉगिन करें.

सर्च बॉक्स में CBSE Service खोजें.

“Class 12 Result” ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपनी डिटेल भरते ही प्रोविजनल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

छात्र इसे डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.

DigiLocker से ऐसे चेक करें रिजल्ट

छात्र DigiLocker ऐप या digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं. आधार या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. Education सेक्शन में जाकर CBSE का विकल्प चुनें. फिर “Class 12 Marksheet” पर क्लिक करें. रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरते ही मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी. जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.

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