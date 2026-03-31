RBSE 12th Result: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कुछ ही देर में 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है. जैसे ही रिजल्ट आएगा, लाखों छात्र अपने अंकों को देखने के लिए तैयार हैं. इस बार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं, ताकि वे वेबसाइट के साथ साथ DigiLocker और SMS से भी अपना रिजल्ट सेकेंडों में देख सकें.

12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक चली 12वीं की परीक्षाओं में इस बार लगभग 8.5 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से करीब 8.2 लाख छात्र परीक्षा में बैठे. सबसे ज्यादा छात्र आर्ट्स स्ट्रीम से थे, जिनकी संख्या करीब 6 लाख रही. साइंस स्ट्रीम में लगभग 2.3 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में 30 हजार से अधिक छात्र शामिल हुए. अब इतने बड़े आंकड़े के बाद रिजलट का दिन अपने आप में बहुत खास बन जाता है.

SMS से ऐसे देखें रिजल्ट

अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या वेबसाइट खुलने में समय लग रहा है, तो छात्र अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी रिजल्ट देख सकते हैं.

अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और नया मैसेज खोलें.

साइंस के छात्र टाइप करें: RJ12S स्पेस देकर अपना रोल नंबर

कॉमर्स के छात्र टाइप करें: RJ12C स्पेस देकर अपना रोल नंबर

आर्ट्स के छात्र टाइप करें: RJ12A स्पेस देकर अपना रोल नंबर

इसके बाद इस मैसेज को 5676750 या 56263 नंबर पर भेज दें. कुछ ही सेकेंड में आपके मोबाइल पर रिजल्ट का मैसेज आ जाएगा.

यह तरीका उन छात्रों के लिए बहुत काम का है, जिनके यहां नेटवर्क की समस्या रहती है.

DigiLocker से डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट

DigiLocker की वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप खोलें.

होम पेज पर Class XII Marksheet पर क्लिक करें.

लिस्ट में Rajasthan Board चुनें.

अपने मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें.

स्क्रीन पर RBSE 12वीं की डिजिटल मार्कशीट दिखाई देगी.

इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

वेबसाइट से भी देख सकते हैं रिजल्ट RBSE 12th Result 2026



सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard rajasthan.gov.in पर जाएं.

RBSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अपना रोल नंबर दर्ज करें.

Submit बटन पर क्लिक करें.

आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें.

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