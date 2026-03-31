हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड ​कुछ देर में जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट​, DigiLocker और SMS से ​सेकेंडों में देखें ​नतीजे

RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड ​कुछ देर में जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट​, DigiLocker और SMS से ​सेकेंडों में देखें ​नतीजे

BSER RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज जारी करेगा. छात्र अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट के rajeduboard rajasthan.gov.in चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 31 Mar 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

RBSE 12th  Result: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कुछ ही देर में 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है. जैसे ही रिजल्ट आएगा, लाखों छात्र अपने अंकों को देखने के लिए तैयार हैं. इस बार बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए हैं, ताकि वे वेबसाइट के साथ साथ DigiLocker और SMS से भी अपना रिजल्ट सेकेंडों में देख सकें.

12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक चली 12वीं की परीक्षाओं में इस बार लगभग 8.5 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से करीब 8.2 लाख छात्र परीक्षा में बैठे. सबसे ज्यादा छात्र आर्ट्स स्ट्रीम से थे, जिनकी संख्या करीब 6 लाख रही. साइंस स्ट्रीम में लगभग 2.3 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में 30 हजार से अधिक छात्र शामिल हुए. अब इतने बड़े आंकड़े के बाद रिजलट का दिन अपने आप में बहुत खास बन जाता है.

SMS से ऐसे देखें रिजल्ट

अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या वेबसाइट खुलने में समय लग रहा है, तो छात्र अपने मोबाइल से SMS भेजकर भी रिजल्ट देख सकते हैं.

  • अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और नया मैसेज खोलें.
  • साइंस के छात्र टाइप करें: RJ12S स्पेस देकर अपना रोल नंबर
  • कॉमर्स के छात्र टाइप करें: RJ12C स्पेस देकर अपना रोल नंबर
  • आर्ट्स के छात्र टाइप करें: RJ12A स्पेस देकर अपना रोल नंबर
  • इसके बाद इस मैसेज को 5676750 या 56263 नंबर पर भेज दें. कुछ ही सेकेंड में आपके मोबाइल पर रिजल्ट का मैसेज आ जाएगा.
  • यह तरीका उन छात्रों के लिए बहुत काम का है, जिनके यहां नेटवर्क की समस्या रहती है.

DigiLocker से डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट

  • DigiLocker की वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप खोलें.
  • होम पेज पर Class XII Marksheet पर क्लिक करें.
  • लिस्ट में Rajasthan Board चुनें.
  • अपने मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें.
  • स्क्रीन पर RBSE 12वीं की डिजिटल मार्कशीट दिखाई देगी.
  • इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

वेबसाइट से भी देख सकते हैं रिजल्ट RBSE 12th Result 2026 

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard rajasthan.gov.in पर जाएं.
  • RBSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर दर्ज करें.
  • Submit बटन पर क्लिक करें.
  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
  • इसे डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें.

यह भी पढ़ें- Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 31 Mar 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Board 12th Result Rajeduboard.rajasthan.gov.in RBSE Rajasthan Board Result 2026 Rajasthan Board Result Live RBSE 12th Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड ​कुछ देर में जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट​, DigiLocker और SMS से ​सेकेंडों में देखें ​नतीजे
राजस्थान बोर्ड ​कुछ देर में जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट​, DigiLocker और SMS से ​सेकेंडों में देखें ​नतीजे
Results
Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया ऐलान, कल इस टाइम पर आएगा 12वीं क्लास का रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड ने किया ऐलान, कल इस टाइम पर आएगा 12वीं क्लास का रिजल्ट
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Death Penalty Law: इजरायल में धोखे की सजा मौत! 90 दिन के भीतर फिलिस्तीनियों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे नेतन्याहू, जानें क्यों
इजरायल में धोखे की सजा मौत! 90 दिन के भीतर फिलिस्तीनियों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे नेतन्याहू, जानें क्यों
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बादलों की आवाजाही का दौर, आज नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी
यूपी में बादलों की आवाजाही का दौर, आज नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी
आईपीएल 2026
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
15 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी ने खोला सीएसके पर जीत का राज, कहा- 'आज का प्लान बस...'
विश्व
Iran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI आखिर क्या?
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI?
बॉलीवुड
राजपाल यादव ने सोनू सूद सहित फाइनेंशियल हेल्प करने वालों का किया शुक्रिया, बोले-'मैं अपनी पूरी जिंदगी इस कर्ज को चुकाने...'
राजपाल यादव ने फाइनेंशियल मदद के लिए सोनू सूद सहित तमाम का किया शुक्रिया, कह दी ये बात
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: बंगाल में बीजेपी की हार को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- वहां दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी
Live: बंगाल में बीजेपी की हार को लेकर अखिलेश यादव की बड़ी भविष्यवाणी, कहा- वहां दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी
टेलीविजन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
Results
Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह कर पाएंगे चेक; यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget