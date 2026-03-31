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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह डाउनलोड करें मार्कशीट

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह डाउनलोड करें मार्कशीट

Rajasthan RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने आज 12वीं क्लास का रिजल्ट घोषित कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 31 Mar 2026 10:24 AM (IST)
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RBSE 12th Result 2026 OUT: राजस्थान बोर्ड की तरफ से 12वीं क्लास की तीनों स्ट्रीम के नतीजे जारी कर दिए गए हैं. जिन्हें छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे बताए गए तरीके की मदद से भी रिजल्ट को चेक किया जा सकता है. इस साल परीक्षा में कुल 97.54 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में स्टूडेंट्स को 33 फीसदी अंक लाना जरूरी है. जिन छात्र-छात्राओं के इतने नंबर नहीं आएंगे वह एग्जाम में पास नहीं होंगे. यदि कोई स्टूडेंट एक या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.

आर्ट्स में 97.54 प्रतिशत पास

इस साल आर्ट्स वर्ग में कुल 5,91,023 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 5,83,201 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया. परिणाम में विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. प्रथम श्रेणी में 1,56,818 छात्र और 2,27,252 छात्राएं पास हुईं. आंकड़ों के अनुसार छात्रों का पास प्रतिशत 96.68 प्रतिशत रहा, जबकि छात्राओं ने 98.20 प्रतिशत के साथ बेहतर प्रदर्शन किया. कुल मिलाकर आर्ट्स वर्ग का पास प्रतिशत 97.54 प्रतिशत दर्ज किया गया.

कॉमर्स में अच्छा प्रदर्शन

कॉमर्स वर्ग में इस वर्ष कुल 30,580 छात्रों ने परीक्षा दी. इसमें 1,976 छात्र और 8,096 छात्राएं प्रथम श्रेणी में पास हुईं. आंकड़ों के अनुसार छात्रों का पास प्रतिशत 94.04 प्रतिशत और छात्राओं का पास प्रतिशत 92.82 प्रतिशत रहा. कुल मिलाकर कॉमर्स वर्ग का पास प्रतिशत 93.64 प्रतिशत रहा, जो काफी संतोषजनक है.

विज्ञान में 97.52 प्रतिशत पास

विज्ञान वर्ग में इस साल कुल 2,87,068 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 2,81,299 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया. परिणाम में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रथम श्रेणी में 1,46,644 छात्र और 98,736 छात्राएं पास हुईं. आंकड़ों के अनुसार छात्रों का पास प्रतिशत 97.02 प्रतिशत रहा, जबकि छात्राओं ने 98.34 प्रतिशत के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया. कुल मिलाकर विज्ञान वर्ग का पास प्रतिशत 97.52 प्रतिशत दर्ज किया गया.

किस तरह चेक करें राजस्थान 12वीं क्लास का रिजल्ट?

  • रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले RBSE की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboardrajasthangovin पर जाएं
  • इसके बाद होम पेज पर उपलब्ध RBSE 12वीं रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें
  • अब अपनी लॉगिन जानकारी भरें और सबमिट पर क्लिक करें
  • फिर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा
  • इसके बाद रिजल्ट को ध्यान से देखें और पेज डाउनलोड करें
  • अंत में छात्र इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं

यह भी पढ़ें- RBSE Rajasthan Board Result 2026: राजस्थान बोर्ड की 10वीं-12वीं में फेल हो गए तो क्या करें? ये ऑप्शन करेंगे आपकी मदद

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Published at : 31 Mar 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Education Results RBSE RBSE 12th Result 2026
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