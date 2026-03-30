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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया ऐलान, कल इस टाइम पर आएगा 12वीं क्लास का रिजल्ट

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया ऐलान, कल इस टाइम पर आएगा 12वीं क्लास का रिजल्ट

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड की ओर से 12वीं क्लास की तीनों स्ट्रीम के नतीजे कल जारी किए जाएंगे. जिन्हें स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajasthan.gov.in पर देखपाएंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Mar 2026 04:12 PM (IST)
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राजस्थान बोर्ड ने 12वीं क्लास के नतीजे जारी करने की डेट का ऐलान कर दिया है. बोर्ड की तरफ से राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने घोषणा की है कि 31 मार्च को सुबह ठीक 10 बजे 12वीं का परिणाम जारी किया जाएगा. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रिजल्ट जारी करेंगे. छात्र यहां बताए गए तरीके के जरिए नतीजे देख सकते हैं.

कुछ दिन पहले ही 10वीं का परिणाम घोषित हुआ था. उसके बाद से 12वीं के छात्र और उनके परिवार बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. शिक्षा मंत्री ने 10वीं का रिजल्ट जारी करते समय संकेत दिया था कि 31 मार्च तक 12वीं का परिणाम भी आ सकता है. अब बोर्ड ने तारीख और समय दोनों तय कर दिए हैं. इस बार 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलीं. राज्य भर में 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. परीक्षा एक ही पाली में हुई, ताकि सभी छात्रों के लिए व्यवस्था सरल रहे. लगभग 9,10,009 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 8 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया.

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छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरनी होगी. ज्यादा डिटेल्स के लिए छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

ऐसे देखें राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट

स्टेप 1: छात्र सबसे पहले RBSE की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर “RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: छात्र जानकारी जैसे रोल नंबर दर्ज करें.
स्टेप 4: इसके बाद छात्र सबमिट बटन दबाएं.
स्टेप 5: अब छात्र की स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें.
स्टेप 6: आगे के लिए इसका प्रिंट निकाल कर रखें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 30 Mar 2026 04:12 PM (IST)
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Results RBSE 12th Result 2026 Date Rajasthan Board Class 12 Result Time Rajeduboard.rajasthan.gov.in Result
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