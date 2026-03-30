हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsRajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड कल 10 बजे जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें पल-पल की अपडेट्स

Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड कल 10 बजे जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें पल-पल की अपडेट्स

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की तरफ से कल सुबह दस बजे 12वीं क्लास के नतीजे घोषित किए जाएंगे. जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Mar 2026 04:53 PM (IST)

LIVE

Key Events
BSER RBSE 12th Result 2026 Live Rajasthandates Rajasthan Board Class 12 Result Website Link rajeduboard.rajasthan.gov.in Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड कल 10 बजे जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें पल-पल की अपडेट्स
राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 लाइव
Source : ABPLIVE AI

Background

Rajasthan RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने आज 12वीं क्लास के नतीजों की डेट का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने इससे पहले दसवीं का रिजल्ट जारी किया था, अब बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट की तारीख और समय का भी ऐलान किया है. आइए जानते हैं छात्र-छात्राएं कब और कैसे रिजल्ट चेक कर पाएंगे. नतीजे देखने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. इसके अलावा वह यहां दिए गए स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं.

इस साल 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलीं. पूरे राज्य में 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए, और परीक्षा एक ही पाली में हुई ताकि व्यवस्था सरल रहे. करीब 9,10,009 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी. विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों स्ट्रीम के छात्र अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

कैसे देखें राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजे

  • छात्र राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
  • अब छात्र होमपेज पर “RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.
  • फिर छात्र सबमिट बटन दबाएं.
  • अब छात्र की स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें.
  • आगे के काम के लिए इसका प्रिंट निकाल कर रखें.
16:53 PM (IST)  •  30 Mar 2026

Rajasthan Board 12th Live: इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं में कितने स्टूडेंट्स?

इस वर्ष राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में करीब 9 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे.

Load More
Tags :
Rajasthan Board Result Rajeduboard.rajasthan.gov.in Rajasthan Board Result 2026 Rajasthan Board Result Live
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड कल 10 बजे जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें पल-पल की अपडेट्स
राजस्थान बोर्ड कल 10 बजे जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें पल-पल की अपडेट्स
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया ऐलान, कल इस टाइम पर आएगा 12वीं क्लास का रिजल्ट
राजस्थान बोर्ड ने किया ऐलान, कल इस टाइम पर आएगा 12वीं क्लास का रिजल्ट
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
Results
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: नॉर्थ का स्वैग… साउथ का एक्शन… पैन इंडिया की तैयारी | Salmaan Khan | Bollywoood Masala
America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
सपा-बीजेपी की तैयारी के बीच मायावती का बड़ा ऐलान, इन नेताओं को बुलाया लखनऊ, बनेगा ये प्लान!
क्रिकेट
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
कैमरून ग्रीन के गेंदबाजी नहीं करने पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बयान, KKR पर फोड़ा बम!
टेलीविजन
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
लाल रंग का अनारकली सूट पहन छाईं अंकिता लोखंडे, सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की फोटोज
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
ट्रेंडिंग
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
Video: अयोध्या में बाल रूप में दिखा श्री राम का अवतार, बच्चे का रूप देख मुस्कुराए भक्त, वीडियो वायरल
हेल्थ
Blood Clots In Legs Causes: पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
पैरों में क्यों जमा हो जाते हैं खून के थक्के? वैज्ञानिकों ने बता दी डराने वाली वजह
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget