Rajasthan RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड कल 10 बजे जारी करेगा 12वीं का रिजल्ट, यहां पढ़ें पल-पल की अपडेट्स
RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की तरफ से कल सुबह दस बजे 12वीं क्लास के नतीजे घोषित किए जाएंगे. जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर देख सकेंगे.
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Rajasthan RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने आज 12वीं क्लास के नतीजों की डेट का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने इससे पहले दसवीं का रिजल्ट जारी किया था, अब बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट की तारीख और समय का भी ऐलान किया है. आइए जानते हैं छात्र-छात्राएं कब और कैसे रिजल्ट चेक कर पाएंगे. नतीजे देखने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. इसके अलावा वह यहां दिए गए स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं.
इस साल 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक चलीं. पूरे राज्य में 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए, और परीक्षा एक ही पाली में हुई ताकि व्यवस्था सरल रहे. करीब 9,10,009 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी. विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों स्ट्रीम के छात्र अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.
कैसे देखें राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजे
- छात्र राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- अब छात्र होमपेज पर “RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी भरें.
- फिर छात्र सबमिट बटन दबाएं.
- अब छात्र की स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड कर लें.
- आगे के काम के लिए इसका प्रिंट निकाल कर रखें.
Rajasthan Board 12th Live: इस साल राजस्थान बोर्ड 12वीं में कितने स्टूडेंट्स?
इस वर्ष राजस्थान बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा में करीब 9 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे.
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Source: IOCL