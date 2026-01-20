हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IBPS RRB Clerk Result 2025: खत्म होने वाला है रिजल्ट का इंतजार! आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2025 के नतीजे जल्द

IBPS RRB Clerk Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जल्द जारी होने वाला है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Jan 2026 10:43 AM (IST)
बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आने वाली है. बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) जल्द ही आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जारी करने जा रहा है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपना परिणाम घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे. रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना स्कोर देख पाएंगे.

आईबीपीएस की ओर से अभी रिजल्ट की सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम बहुत जल्द जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार काफी समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार न सिर्फ अपना पास या फेल स्टेटस देख सकेंगे, बल्कि स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट भी डाउनलोड कर पाएंगे.

कब हुई थी परीक्षा

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. यह परीक्षा 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 2025 को हुई थी. बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था. अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से परिणाम देख सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड डालना होगा.

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

  1. सबसे पहले ibps.in वेबसाइट पर जाएं.
  2. होम पेज पर IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025 का लिंक दिखेगा.
  3. इस लिंक पर क्लिक करें.
  4. इसके बाद Regional Rural Banks Phase XIV का विकल्प चुनें.
  5. अब CRP RRB-XIV Office Assistant Result लिंक पर क्लिक करें.
  6. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
  7. लॉगिन करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा.
  8. यहां से आप स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

रिजल्ट के बाद क्या होगा

आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट में जो उम्मीदवार सफल होंगे, उन्हें अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा. प्रीलिम्स परीक्षा सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है. असली मुकाबला मेन्स परीक्षा में होता है.

मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू करें

प्रीलिम्स में पास होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना समय गंवाए मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें. मेन्स परीक्षा में सवालों का स्तर थोड़ा ज्यादा होता है और इसमें बेहतर अंक लाने जरूरी होते हैं.

कब होगी आरआरबी क्लर्क मेन्स परीक्षा

आईबीपीएस ने पहले ही आरआरबी क्लर्क मेन्स परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. यह परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. ऐसे में प्रीलिम्स में पास होने वाले उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा.

डायरेक्ट लिंक की मदद से कर पाएंगे चेक

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 Jan 2026 10:43 AM (IST)
Embed widget