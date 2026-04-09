सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डिजीलॉकर पर ऐसे देख सकेंगे नतीजे

सीबीएसई के लाखों छात्रों के लिए इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है. कक्षा 10 का रिजल्ट जल्द घोषित होने जा रहा है. हर साल की तरह इस बार भी छात्र मोबाइल और लैपटॉप पर बार-बार वेबसाइट खोलकर देखते हैं रिजल्ट आया या नहीं? लेकिन जैसे ही नतीजे जारी होते हैं, आधिकारिक वेबसाइट पर भीड़ बढ़ जाती है और साइट धीमी पड़ जाती है. इसी परेशानी से बचने का एक आसान और भरोसेमंद तरीका है डिजिलॉकर.

छात्र अपना रिजल्ट सीधे DigiLocker पर भी देख सकते हैं. यही नहीं मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज भी यहीं डिजिटल रूप में मिल जाएंगे. क्लास 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुई थी. अब नतीजे की घोषणा कभी भी हो सकती है. रिजल्ट आने के बाद छात्र इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर देख सकेंगे.

इस साल कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 25 लाख छात्रों ने भाग लिया. ये परीक्षाएं देशभर के 8,074 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गईं. हर केंद्र पर छात्रों की मेहनत, उम्मीद और भविष्य की तस्वीर साफ दिख रही थी. सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर अपना परिणाम देख सकते हैं.

यहां देख सकते हैं नतीजे

results.cbse.nic.in

cbse.gov.in

results.nic.in

results.digilocker.gov.in (डिजिलॉकर)

umang.gov.in (उमंग ऐप/पोर्टल)

cbse.nic.in

कितने नंबर जरूरी?

बोर्ड के नियम के अनुसार परीक्षा में पास होने के लिए कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं. अगर कोई छात्र एक या दो अंकों से पास होने से रह जाता है, तो बोर्ड की ओर से उसे ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान भी है.

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क्यों खास है डिजिलॉकर?

डिजिलॉकर भारत सरकार की डिजिटल सेवा है, जहां आपके शैक्षणिक दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं. सीबीएसई सीधे यहीं पर छात्रों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करता है. इसका फायदा यह है कि वेबसाइट स्लो होने पर भी आप अपना रिज़ल्ट बिना परेशानी देख सकते हैं.

डिजिलॉकर से ऐसे देखें रिजल्ट

स्टेप 1: नतीजे चेक करने के लिए छात्र अपने मोबाइल या कंप्यूटर में digilocker.gov.in खोलें.

स्टेप 2: अगर पहले से अकाउंट नहीं है, तो मोबाइल नंबर से साइन अप करें.

स्टेप 3: स्टूडेंट्स लॉगिन करने के बाद “Education” या “Issued Documents” सेक्शन में जाएं.

स्टेप 4: इसके बाद छात्र यहां CBSE चुनें.

स्टेप 5: फिर छात्र अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्म तिथि भरें.

स्टेप 6: अब छात्र की डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी.

स्टेप 7: अंत में छात्र इसे डाउनलोड करके सेव रख लें.

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