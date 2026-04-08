हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsलॉटरी से खुलेगा स्कूल का दरवाजा, केवीएस बाल वाटिका और क्लास 1 में एडमिशन का रिजल्ट आज

लॉटरी से खुलेगा स्कूल का दरवाजा, केवीएस बाल वाटिका और क्लास 1 में एडमिशन का रिजल्ट आज

केंद्रीय विद्यालय संगठन आज बाल वाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए लॉटरी नतीजे जारी करेगा. जिसे आधिकारिक साइट पर देखा जा सकेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय विद्यालय संगठन आज बाल वाटिका और क्लास 1 में दाखिले के लिए लॉटरी नतीजे जारी करने जा रहा है. जिन अभिभावकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने बच्चे का नाम लिस्ट में देख सकेंगे. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चली थी.

इस दौरान देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए. अब बारी है यह जानने की कि किस बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आया है. अभिभावक अपने बच्चे का स्टेटस केंद्रीय विद्यालय संगठन  और admission.kvs.gov.in पर देख सकते हैं. यहां पर अस्थायी चयन सूची (प्रोविजनल लिस्ट) और वेटिंग लिस्ट दोनों जारी की जाएंगी.

कब आएगी कौन सी लिस्ट?

  • बालवाटिका की पहली प्रोविजनल लिस्ट - 8 अप्रैल 2026
  • कक्षा 1 की पहली प्रोविजनल लिस्ट - 9 अप्रैल 2026
  • असम, केरल और पुडुचेरी में - 10 अप्रैल 2026 (चुनाव के कारण)
  • दूसरी लिस्ट - 16 अप्रैल 2026
  • तीसरी लिस्ट - 21 अप्रैल 2026

दिया जाएगा मौका

अगर इन लिस्ट के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 22 से 26 अप्रैल के बीच ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा. बालवाटिका और कक्षा 2 से ऊपर की कक्षाओं में दाखिला 15 से 20 अप्रैल के बीच किया जाएगा. कक्षा 11 को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं में दाखिले की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है.

कैसे काम करती है केवीएस की लॉटरी?

केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका और कक्षा 1 में दाखिला पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से होता है. इसमें पारदर्शिता का खास ध्यान रखा जाता है. रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद सभी आवेदनों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है जैसे आरटीई, सेवा प्राथमिकता, आरक्षित वर्ग आदि. क्लास 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिला खाली सीटों के आधार पर ऑफलाइन किया जाता है. वहीं कक्षा 11 में प्रवेश, सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10वीं के नतीजे आने के बाद शुरू होगा.

लॉटरी के बाद क्या करें अभिभावक?

जिन बच्चों का नाम सूची में आता है, उनके अभिभावकों को तय समय के भीतर स्कूल जाकर दस्तावेज सत्यापन कराना होगा. इसमें उम्र का प्रमाण, निवास प्रमाण, सेवा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) और आरटीई श्रेणी के लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा. अगर तय समय में यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो सीट वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे को दे दी जाएगी.

यह भी पढ़ें - UPSSSC Recruitment 2026: UPSSSC आबकारी सिपाही पदों पर निकली भर्ती, 4 जून से शुरू होंगे आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Education Results KVS KVS Balvatika Result Today Kvsangathan.nic.in Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
लॉटरी से खुलेगा स्कूल का दरवाजा, केवीएस बाल वाटिका और क्लास 1 में एडमिशन का रिजल्ट आज
लॉटरी से खुलेगा स्कूल का दरवाजा, केवीएस बाल वाटिका और क्लास 1 में एडमिशन का रिजल्ट आज
Results
CBSE Board 10th Result 2026: इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
इस तारीख तक आ सकता है CBSE 10वीं का रिजल्ट, जानें नतीजे चेक करने का बेहद आसान तरीका?
Results
UPPSC RO ARO Result 2023: यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी, 419 उम्मीदवार सफल
यूपीपीएससी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी, 419 उम्मीदवार सफल
Results
UP Board Result 2026: क्या इस साल भी 20 अप्रैल को ही आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, देखें बीते 3 साल का पैटर्न
क्या इस साल भी 20 अप्रैल को ही आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, देखें बीते 3 साल का पैटर्न
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' अमेरिका-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
'मोदी को झटका, 56 इंच का सीना...' US-ईरान सीजफायर में पाकिस्तान के रोल पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया
बिहार
CM पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दी बड़ी मांग, 'हम लोग चाहते हैं…'
CM पद छोड़ने से पहले नीतीश कुमार की पार्टी की बड़ी मांग, JDU ने रख दी ये शर्त!
इंडिया
Iran-US Ceasefire: अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
अमेरिका-ईरान जंग के सीजफायर से भारत को होगा बड़ा फायदा! इंडिया की टेंशन कैसे होगी खत्म, जानें
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' की नाक के नीचे इस 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने लूट लिया Box Office, 6 दिन में 302% कमा डाला मुनाफा
'धुरंधर 2' की नाक के नीचे इस फिल्म ने महज 6 दिन में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, 302% कमा डाला मुनाफा
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Heart Disease Prevention: हार्ट अटैक का खतरा 31% तक होगा कम! डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित होगी यह नई दवा
हार्ट अटैक का खतरा 31% तक होगा कम! डायबिटीज मरीजों के लिए वरदान साबित होगी यह नई दवा
एग्रीकल्चर
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
कैसे बनाई जाती है फ्रोजन मटर, इसे बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं किसान?
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget