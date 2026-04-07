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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

CBSE Class 10 Result 2026 Direct Link @cbse.gov.in: सीबीएसई बोर्ड बेहद जल्द दसवीं क्लास का रिजल्ट जारी कर सकता है. जिसे छात्र आधिकारिक साइट cbse.gov.in पर देख सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Apr 2026 02:36 PM (IST)
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CBSE Class 10 Result 2026 Date: सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10वीं नतीजे जल्द जारी किए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड की तरफ से रिजल्ट इसी महीने जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. नतीजे छात्र आधिकारिक साइट cbse.gov.in पर देख पाएंगे. रिजल्ट आने पर आप नीचे दिए स्टेप्स और डायरेक्ट लिंक की मदद से नतीजे चेक कर सकेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल रिजल्ट 14 अप्रैल को जारी किए जा सकते हैं. इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए हैं. लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल क्लास 10वीं के एग्जाम दिए. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं देशभर के 8,074 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं. अगर कोई छात्र बोर्ड परीक्षा में एक-दो अंकों से पास होने से रह जाता है, तो बोर्ड की ओर से उसे ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं. परीक्षा में सफल होने के लिए कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं.

वैसे हर साल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट एक साथ मई में जारी किया जाता है. लेकिन सीबीएसई बोर्ड 10वीं के दो बार बोर्ड एग्जाम की वजह से इस बार रिजल्ट पहले जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है. रिजल्ट जारी होने के बाद अगर किसी छात्र को अपने अंकों से संतुष्टि नहीं होती है, तो वे दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू करता है.

कहां- कहां देख पाएंगे सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट?

  • results.cbse.nic.in
  • cbse.gov.in
  • results.nic.in
  • results.digilocker.gov.in
  • umang.gov.in
  • cbse.nic.in

रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए?

  • रोल नंबर
  • स्कूल नंबर
  • जन्मतिथि
  • एडमिट कार्ड आईडी

यह भी पढ़ें - CBSE Board 10th Result 2026 : छात्रों का इंतजार खत्म, CBSE बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस तारीख को हो सकता है जारी

SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट

छात्र CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट छात्र SMS के जरिए भी आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए छात्र अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह फॉर्मेट टाइप करें CBSE10 <Roll No> <DOB> <School No> <Centre No> और फिर इसे 7738299899 पर भेज दें.  कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर रिजल्ट की जानकारी SMS के रूप में मिल जाएगी.

ऐसे देखें सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

स्टेप 1: नतीजे चेक करने के लिए छात्र आधिकारिक साइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद छात्र होमपेज पर “CBSE Class 10 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: फिर छात्र वहां मांगी गई जानकारी भरें.
स्टेप 4: अब छात्र सबमिट बटन दबाएं.
स्टेप 5: फिर छात्र अपना रिजल्ट देखें, डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

Direct Link की मदद से चेक कर पाएंगे सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट

यह भी पढ़ें -  ​CBSE 10 Result 2026: इंतजार की घड़ी खत्म! सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 02:36 PM (IST)
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CBSE 10th Result 2026 Results.cbse.nic.in CBSE Board Result 2026
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