सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

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CBSE Class 10 Result 2026 Date: सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्लास 10वीं नतीजे जल्द जारी किए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बोर्ड की तरफ से रिजल्ट इसी महीने जारी किया जा सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. नतीजे छात्र आधिकारिक साइट cbse.gov.in पर देख पाएंगे. रिजल्ट आने पर आप नीचे दिए स्टेप्स और डायरेक्ट लिंक की मदद से नतीजे चेक कर सकेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल रिजल्ट 14 अप्रैल को जारी किए जा सकते हैं. इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए हैं. लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल क्लास 10वीं के एग्जाम दिए. कक्षा 10वीं की परीक्षाएं देशभर के 8,074 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गईं. अगर कोई छात्र बोर्ड परीक्षा में एक-दो अंकों से पास होने से रह जाता है, तो बोर्ड की ओर से उसे ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं. परीक्षा में सफल होने के लिए कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक जरूरी होते हैं.

वैसे हर साल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट एक साथ मई में जारी किया जाता है. लेकिन सीबीएसई बोर्ड 10वीं के दो बार बोर्ड एग्जाम की वजह से इस बार रिजल्ट पहले जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड ने इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है. रिजल्ट जारी होने के बाद अगर किसी छात्र को अपने अंकों से संतुष्टि नहीं होती है, तो वे दोबारा जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीबीएसई रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू करता है.

कहां- कहां देख पाएंगे सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट?

results.cbse.nic.in

cbse.gov.in

results.nic.in

results.digilocker.gov.in

umang.gov.in

cbse.nic.in

रिजल्ट देखने के लिए क्या चाहिए?

रोल नंबर

स्कूल नंबर

जन्मतिथि

एडमिट कार्ड आईडी

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SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट

छात्र CBSE कक्षा 10 का रिजल्ट छात्र SMS के जरिए भी आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए छात्र अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यह फॉर्मेट टाइप करें CBSE10 <Roll No> <DOB> <School No> <Centre No> और फिर इसे 7738299899 पर भेज दें. कुछ ही समय में आपके मोबाइल पर रिजल्ट की जानकारी SMS के रूप में मिल जाएगी.

ऐसे देखें सीबीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

स्टेप 1: नतीजे चेक करने के लिए छात्र आधिकारिक साइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: इसके बाद छात्र होमपेज पर “CBSE Class 10 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: फिर छात्र वहां मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4: अब छात्र सबमिट बटन दबाएं.

स्टेप 5: फिर छात्र अपना रिजल्ट देखें, डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.

Direct Link की मदद से चेक कर पाएंगे सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट

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