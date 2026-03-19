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GATE 2026 का रिजल्ट जारी, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, ऐसे करें तुरंत चेक

GATE 2026 का रिजल्ट जारी होते ही लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. अब वे GOAPS पोर्टल पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Mar 2026 04:41 PM (IST)
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इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार GATE 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब अपना परिणाम आधिकारिक पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं.

इस साल ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी को किया गया था. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है.

GOAPS पोर्टल पर ऐसे देखें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है. छात्र GOAPS पोर्टल के जरिए अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकते हैं. रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड डालना होगा. लॉगिन करने के बाद उनका स्कोर और अन्य जरूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपना रिजल्ट डाउनलोड करके उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें, ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो.

पहले ही जारी हो चुकी थी फाइनल आंसर की

रिजल्ट जारी होने से पहले फाइनल आंसर की भी जारी कर दी गई थी. उम्मीदवारों को अपने जवाब मिलान करने और प्रदर्शन का अंदाजा लगाने का मौका दिया गया था. यह फाइनल आंसर की छात्रों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच के बाद जारी की गई थी. यानी अब इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और यही अंतिम मानी जाएगी.

यह भी पढ़ें -  20 मार्च को जारी होगा RBSE 10th बोर्ड का रिजल्ट? एक क्लिक में कैसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड

स्कोरकार्ड कब मिलेगा

रिजल्ट के बाद अब अगला अहम कदम है स्कोरकार्ड डाउनलोड करना. उम्मीदवार 27 मार्च से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. यह स्कोरकार्ड काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके आधार पर छात्रों को देश के बड़े संस्थानों में पोस्टग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिलता है. इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां यानी PSU भी इसी स्कोर के आधार पर भर्ती करती हैं.

तीन साल तक रहेगा मान्य

GATE 2026 का स्कोर एक लंबे समय तक उपयोग में रहेगा. उम्मीदवारों का स्कोर तीन साल तक वैध रहेगा. इसका मतलब है कि छात्र आने वाले तीन सालों तक इस स्कोर के जरिए अलग-अलग संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं या नौकरी के मौके तलाश सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें आंसर की

जो उम्मीदवार अब भी आंसर की देखना चाहते हैं, वे इसे भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर GOAPS पोर्टल में लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड में जाकर आंसर की और मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. इससे वे अपने प्रदर्शन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं.

यह भी पढ़ें -  सरकारी कंपनी IIFCL में निकली भर्ती, इतने पदों के लिए आवेदन शुरू; जानिए कैसे करें अप्लाई?

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Published at : 19 Mar 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Education GATE  GATE 2026 Result Declared GATE Result 2026 Check Online
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