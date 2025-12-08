हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाRBSE 10th Time Table 2026: राजस्थान बोर्ड इस दिन से कराएगा 10वीं की परीक्षाएं, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे डेटशीट

RBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की डेट्स जारी कर दी हैं, जिसमें कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च तक होंगी. जबकि 9 और 11 की परीक्षाएं 10 से 25 मार्च तक आयोजित की जाएंगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे प्रदेशभर के लाखों छात्रों की तैयारी की रफ्तार तेज हो गई है. RBSE ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित करने का फैसला किया है, जबकि कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाएं 10 मार्च से 25 मार्च 2026 तक कराई जाएंगी.

बोर्ड ने इस बार परीक्षा की डेट्स काफी पहले जारी कर दी हैं, जिससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी सुव्यवस्थित तरीके से करने का मौका मिल रहा है. बोर्ड ने बताया है कि विषयवार डेटशीट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. कक्षा 10 की परीक्षाएं सुबह की पारी में और कक्षा 12 की परीक्षाएं विषय के अनुसार अलग-अलग समय स्लॉट में होंगी. राजस्थान बोर्ड की ओर से अभी तक एग्जाम का विस्तृत शेड्यूल जारी नहीं किया गया है.

इन बातों पर रहेगा ध्यान?

परीक्षा तारीखों के पहले जारी होने से छात्रों को पढ़ाई का टाइमटेबिल बनाने, कमजोर विषयों पर ध्यान देने, पुराने प्रश्नपत्र हल करने और बोर्ड पैटर्न को समझने में काफी आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा मार्च तक समाप्त होने से उन्हें JEE, NEET और CUET जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा.

RBSE की ओर से कक्षा 9 और 11 की परीक्षाओं की डेट्स घोषित करना भी स्कूलों के लिए राहत की बात है, क्योंकि इससे टीचर्स छात्रों को समय पर सिलेबस पूरा करवाने और प्रैक्टिस करवाने में सक्षम होंगे. बोर्ड ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी कर दिए जाएंगे. ज्यादा डिटेल्स के लिए छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

कैसे डाउनलोड कर पाएंगे डेटशीट

RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर मौजूद “न्यूज अपडेट्स” सेक्शन में जाएं. यहां आपको बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा सूचनाएं दिखेंगी. इसी सेक्शन में दिए गए लिंक “RBSE 10th Class Time Table 2026” या “RBSE 12th Class Time Table 2026” पर क्लिक करें.

जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, 2026 की बोर्ड परीक्षा का पूरा शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र इस टाइम टेबल को ध्यान से चेक करें और अपनी तैयारी के हिसाब से विषय-वार प्लानिंग शुरू कर दें. सके बाद डेटशीट को डाउनलोड कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे आसानी से देख सकें.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 08 Dec 2025 12:53 PM (IST)
Tags :
Education RBSE 10th Exam 2026
और पढ़ें
Embed widget