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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG की OMR शीट जारी, अब अपने जवाबों का करें मिलान; गलती मिलने पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

NEET UG की OMR शीट जारी, अब अपने जवाबों का करें मिलान; गलती मिलने पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 की स्कैन की गई OMR उत्तर पुस्तिका और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिए हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 14 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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  • सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध; OTP आधारित सुरक्षित लॉगिन आवश्यक.

NTA ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी स्कैन की गई OMR उत्तर पुस्तिका और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दिए हैं. अब उम्मीदवार अपने द्वारा दिए गए उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. अगर उन्हें रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में किसी तरह की गड़बड़ी या अंतर दिखाई देता है, तो वे तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं.

NTA ने यह सुविधा अपनी आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध कराई है. इसके साथ ही उम्मीदवारों की स्कैन की गई OMR शीट उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भी भेजी गई है, ताकि उन्हें रिकॉर्ड देखने में किसी तरह की परेशानी न हो. एजेंसी ने इस बार सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए OTP आधारित टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लागू किया है. यानी लॉगिन करने के बाद उम्मीदवारों को मोबाइल या ई-मेल पर प्राप्त OTP के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी.

इस प्रक्रिया के जरिए अभ्यर्थी यह जांच सकते हैं कि परीक्षा के दौरान उन्होंने OMR शीट पर जो उत्तर भरे थे, वही सिस्टम में सही तरीके से दर्ज हुए हैं या नहीं. यदि किसी प्रश्न के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में अंतर दिखाई देता है, तो उसके खिलाफ ऑनलाइन चुनौती दर्ज कराई जा सकती है.

15 जुलाई तक आपत्ति

NTA के अनुसार, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज की प्रक्रिया 13 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 15 जुलाई 2026 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद या बिना शुल्क जमा किए किसी भी चुनौती पर विचार नहीं किया जाएगा.

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हालांकि, एजेंसी ने साफ किया है कि यह सुविधा केवल OMR शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में संभावित त्रुटियों के लिए उपलब्ध है. उत्तर कुंजी (Answer Key) पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. इसलिए अब उत्तर कुंजी से जुड़ी कोई नई चुनौती स्वीकार नहीं की जाएगी.

बता दें कि NEET UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी. इसके बाद 6 मई को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई, लेकिन बाद में परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद NTA ने 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पुनर्परीक्षा आयोजित की. इस परीक्षा में देशभर से 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. अब OMR शीट जारी होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

ऐसे करें OMR शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चेक

OMR शीट देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें. लॉगिन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ई-मेल पर आए OTP को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें. इसके बाद "View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses" लिंक पर क्लिक करें. यहां उम्मीदवार अपनी स्कैन की गई OMR शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देख सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Education NEET UG 2026 NEET UG OMR Response Sheet 2026
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