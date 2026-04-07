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हिंदी न्यूज़शिक्षाअब सोशल मीडिया पर आएंगी परीक्षा की खबरें, NTA के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छात्रों को मिलेगा अपडेट

अब सोशल मीडिया पर आएंगी परीक्षा की खबरें, NTA के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छात्रों को मिलेगा अपडेट

एनटीए ने छात्रों तक परीक्षा से जुड़ी जानकारी तेजी से पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने आधिकारिक अकाउंट शुरू किए हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब जरूरी अपडेट पाने के लिए बार-बार वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने आधिकारिक अकाउंट शुरू कर दिए हैं. यानी अब परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और जरूरी नोटिस सीधे सोशल मीडिया पर मिल सकेंगे.

एनटीए ने अपने X (ट्विटर) पर संदेश साझा करते हुए लिखा कि वह अब छात्रों के “और भी करीब” आ गया है. रियल टाइम अपडेट, परीक्षा अलर्ट और अहम सूचनाएं एक ही जगह मिलेंगी. यह कदम उन लाखों छात्रों के लिए खास है जो अलग-अलग राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

छात्रों को क्या होगा फायदा?

अक्सर देखा गया है कि परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए छात्र कई वेबसाइट खंगालते हैं. कभी सर्वर धीमा होता है, तो कभी नोटिस ढूंढना मुश्किल हो जाता है. अब सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए जानकारी तुरंत मिलेगी. फोन पर नोटिफिकेशन आएगा और छात्र समय रहते अपडेट देख सकेंगे. खासकर एडमिट कार्ड और रिजल्ट के समय वेबसाइट पर बहुत भीड़ रहती है. ऐसे में सोशल मीडिया अपडेट छात्रों को सही समय पर दिशा देगा कि क्या करना है और कहां जाना है.

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QR कोड भी जारी

उम्मीदवारों को आधिकारिक पेज आसानी से मिल सकें, इसके लिए National Testing Agency ने अपने सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट तक सीधे पहुंच देने वाले QR कोड भी जारी किए हैं.
एनटीए का आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल @nta_india है, जबकि फेसबुक पेज @nta.exams नाम से उपलब्ध है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे इन अकाउंट्स को फॉलो करें, ताकि परीक्षा से जुड़ी कोई भी जरूरी सूचना उनसे छूट न जाए और वे हमेशा सही व आधिकारिक अपडेट पाते रहें.

किन परीक्षाओं के लिए काम आएगा यह कदम?

JEE Main, NEET, CUET और UGC NET जैसी परीक्षाओं से जुड़े लाखों छात्र अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सीधे अपडेट पा सकेंगे. इससे गलत खबरों और अफवाहों से भी बचाव होगा, क्योंकि जानकारी सीधे आधिकारिक स्रोत से मिलेगी.

एनटीए ने क्या कहा?

एनटीए ने अपने एक्स पर लिखा बड़ी खबर! NTA अब पहले से कहीं ज्यादा आपके करीब है. रियल-टाइम अपडेट, परीक्षा अलर्ट और आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर पाएं. हमें फॉलो करें और सबसे आगे रहें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 04:21 PM (IST)
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