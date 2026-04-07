हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board Class 9 to 12 New Books Rate List 2026 : यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 के लिए जारी की नई किताबों की रेट लिस्ट, यहां करें चेक

UP Board Class 9 to 12 New Books Rate List 2026 : यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 के लिए जारी की नई किताबों की रेट लिस्ट, यहां करें चेक

UP Board Class 9 to 12 New Books Rate List 2026 : बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक की किताबों की सब्जेक्ट वाइज रेट लिस्ट भी जारी कर दी है. सभी स्कूलों में वही किताबें पढ़ाई जाएंगी जो बोर्ड से तय की गई हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Apr 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

UP Board Class 9 to 12 New Books Rate List 2026 : उत्तर प्रदेश में पढ़ाई करने वाले लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. अक्सर यह शिकायत मिलती थी कि स्कूलों में छात्रों को महंगी और गैर-मान्यता प्राप्त किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है. इससे पढ़ाई का खर्च काफी बढ़ जाता था और कई परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ता था. इसी समस्या को खत्म करने के लिए यूपी बोर्ड ने अब सख्त कदम उठाया है. नए एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए बोर्ड ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब प्रदेश के सभी स्कूलों चाहे वे सरकारी हों, सहायता प्राप्त हों या निजी सिर्फ मान्यता प्राप्त किताबों से ही पढ़ाई कराएंगे.

बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक की किताबों की सब्जेक्ट वाइज रेट लिस्ट भी जारी कर दी है. अब सभी स्कूलों में सिर्फ वही किताबें पढ़ाई जाएंगी जो बोर्ड से तय की गई हैं. अगर कोई स्कूल अनऑथराइज्ड या प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें चलाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

किन क्लासेज में क्या बदलाव हुए?

यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की निर्धारित किताबें जरूरी कर दी गई हैं. वहीं कक्षा 11 और 12 में कुल 36 विषयों की मान्यता प्राप्त किताबें लागू की गई हैं. इसके अलावा पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी की लगभग 70 किताबें लागू की गई हैं. साथ ही हिंदी, संस्कृत और उर्दू की 12 चुनी हुई किताबें भी शामिल की गई हैं, 

छात्रों को किस कीमत पर मिलेंगी किताबें?

बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी छात्रों को किताबें कम दाम पर मिलें. इसके लिए किताबों के प्रिंट और वितरण का काम सिर्फ 3 मान्यता प्राप्त एजेंसियों को दिया गया है. इससे किताबों की कीमत पर नियंत्रण रहेगा और बाजार में मनमानी नहीं हो पाएगी. इसके साथ ही छात्रों और अभिभावकों को सही जानकारी देने के लिए स्कूलों में पुस्तक जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे. इनमें बताया जाएगा कि कौन-कौन सी किताबें मान्यता प्राप्त हैं और उन्हें कहां से खरीदना चाहिए.

यह भी पढ़ें - केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन

कक्षा 9 से 12 के लिए नई किताबों की रेट लिस्ट

1. कक्षा 9 किताबों की रेट लिस्ट - कक्षा 9 की मुख्य विषयों की किताबें काफी सस्ती रखी गई हैं. अंग्रेजी की Beehive किताब सिर्फ 28 में मिलेगी, जबकि गणित 53 और विज्ञान 57 में उपलब्ध होगी. सामाजिक विज्ञान की किताबें अलग-अलग भागों में हैं, जिनकी कीमत 20 से 38 के बीच रखी गई है. वहीं हिंदी की किताब 79 में मिलेगी, जो अभी भी काफी किफायती मानी जा रही है. 

2. कक्षा 10 किताबों की रेट लिस्ट -  कक्षा 10 के छात्रों के लिए भी किताबों के दाम नियंत्रित रखे गए हैं. अंग्रेजी की किताबें 21 से 49 के बीच मिलेंगी. गणित 67 और विज्ञान 78 में उपलब्ध होगी. सामाजिक विज्ञान की किताबों की कीमत 31 से 46 के बीच तय की गई है. हिंदी की किताब 43 में दी जाएगी, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. 

3. कक्षा 11 किताबों की रेट लिस्ट - कक्षा 11 की किताबों की कीमत भी विषय के अनुसार तय की गई है. अंग्रेजी की किताबें 17 से 28 के बीच मिलेंगी. विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की किताबें 38 से 87 तक की रेंज में हैं. गणित की किताब 87 में उपलब्ध होगी. इसके अलावा अन्य विषयों की किताबों की कीमत 30 से 72 के बीच रखी गई है, जो छात्रों के लिए संतुलित मानी जा सकती है. 

4. कक्षा 12 किताबों की रेट लिस्ट -  कक्षा 12 के लिए भी किताबों के दाम किफायती रखे गए हैं. अंग्रेजी की किताबें 19 से 26 के बीच मिलेंगी. विज्ञान विषयों भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की किताबों की कीमत 44 से 73 तक है. गणित की दो भागों वाली किताबें 50-50 में मिलेंगी. वहीं अन्य विषयों की किताबों की कीमत 22 से 52 के बीच तय की गई है, जिससे सभी वर्ग के छात्रों के लिए पढ़ाई आसान बन सके. 

यह भी पढ़ें - Delhi EWS Quota: दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने निकाला प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का ड्रॉ

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Apr 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Education UP Board Books UP Board Books Rate List 2026 UP Class 9 To 12 Books
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UP Board Class 9 to 12 New Books Rate List 2026 : यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 के लिए जारी की नई किताबों की रेट लिस्ट, यहां करें चेक
यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 के लिए जारी की नई किताबों की रेट लिस्ट, यहां करें चेक
शिक्षा
CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
शिक्षा
MP Board Result 2026 Date Time: मध्य प्रदेश बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका
मध्य प्रदेश बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका
शिक्षा
MBOSE 10th Result 2026: मेघालय बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें नतीजे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
मेघालय बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें नतीजे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिसाइल अटैक से दहला सऊदी अरब, जुबैल के तेल कारखाने में भीषण धमाके, खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव
मिसाइल अटैक से दहला सऊदी अरब, जुबैल के तेल कारखाने में भीषण धमाके, खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
नौकरी
Jobs 2026: चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
चंडीगढ़ में नौकरी की बहार, क्लर्क और स्टेनो-टाइपिस्ट के 257 पदों पर सुनहरा मौका
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget