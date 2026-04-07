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हिंदी न्यूज़शिक्षाMP Board Result 2026 Date Time: मध्य प्रदेश बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका

MP Board Result 2026 Date Time: मध्य प्रदेश बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं-12वीं का रिजल्ट? यहां जानें नतीजे चेक करने का तरीका

MPBSE MP Board 10th 12th Result 2026 Date Time: एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल इस महीने के अंत तक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है. जिसे आधिकारिक साइट mpresults.nic.in पर देखा जा सकेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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MP Board Results 2026: एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की तरफ से क्लास 10वीं और 12वीं के नतीजे अप्रैल के चौथे हफ्ते या फिर मई के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं. हालांकि बोर्ड ने अभी तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन तैयारी तेज हैं. नतीजे जारी होने के बाद उन्हें बोर्ड की आधिकारिक साइट mpresults.nic.in पर चेक किया जा सकता है.

एमपी बोर्ड (MP Board) की तरफ से पिछले साल 6 मई को नतीजे जारी किए गए थे. इस बार भी लगभग उसी समय के आसपास रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है. इस बार बोर्ड परीक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया. 10वीं की परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए. 12वीं की परीक्षा में करीब 7 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

एमपी बोर्ड के नियम के अनुसार हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. जो छात्र इस मानक को पूरा करेंगे, वही पास माने जाएंगे. मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, स्कूल का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड और पास/फेल की स्थिति साफ दिखाई देगी.

यह भी पढ़ें -  ​CBSE 10 Result 2026: इंतजार की घड़ी खत्म! सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

MPBSE रिजल्ट के बाद क्या विकल्प?

अगर किसी छात्र को अपने अंकों से संतोष नहीं होता, तो बोर्ड पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) और स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका देगा. तय समय के भीतर आवेदन करना होगा. वहीं, जो छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलेगा. यानी एक और अवसर, ताकि साल खराब न हो.

वेबसाइट धीमी पड़े तो क्या करें?

एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट के समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक रहता है. ऐसे में छात्र DigiLocker पर भी अपनी डिजिटल मार्कशीट देख सकते हैं. एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट उपलब्ध कराया जाता है.

एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट कहां देखें?

  • नतीजे जारी होने के छात्र सबसे पहले एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद स्टूडेंट्स होमपेज पर 10वीं/12वीं के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
  • फिर छात्र अपना रोल नंबर और मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें.
  • अब छात्र का रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • इसके बाद छात्र रिजल्ट को डाउनलोड करें.
  • अंत में छात्र इसका प्रिंट निकाल लें.

यह भी पढ़ें - CBSE Board 10th Result 2026 : छात्रों का इंतजार खत्म, CBSE बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस तारीख को हो सकता है जारी

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Education Results MPBSE MP Board Result 2026 MPBSE 10th 12th Result
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