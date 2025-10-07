अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर

JEE Exam Centre: अब जेईई नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में उम्मीदवार अपनी पसंद से परीक्षा केंद्र नहीं चुन पाएंगे नया नियम यह है कि परीक्षा केंद्र आधार कार्ड में लिखे पते के हिसाब से मिलेगा एनटीए का कहना है कि इससे परीक्षा में पारदर्शिता और व्यवस्था बनी रहेगी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई, नीट यूजी और सीयूईटी यूजी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक नया नियम लागू किया है अब छात्र अपनी पसंद से परीक्षा केंद्र नहीं चुन पाएंगे परीक्षा केंद्र केवल आधार कार्ड में लिखे पते के आधार पर ही मिलेगा इसका मकसद परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है

आवेदन से पहले आधार कार्ड अपडेट करें

NTA ने छात्रों और अभिभावकों को नोटिस जारी किया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आधार कार्ड में पता और अन्य विवरण सही कर लें आवेदन करने के बाद आधार में बदलाव का विकल्प नहीं होगा इसलिए जिन छात्रों का पता या अन्य जानकारी गलत है, उन्हें समय रहते इसे अपडेट कर लेना चाहिए.

परीक्षा कब से शुरू होगी?

नोटिस में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो रही है सबसे पहले जेईई मेन-2026 से इसकी शुरुआत होगी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज़ जैसे आधार और 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट की जानकारी चेक कर लें.

आधार और 10वीं सर्टिफिकेट की जानकारी समान होनी चाहिए

यह ध्यान देना जरूरी है कि आधार कार्ड और 10वीं सर्टिफिकेट में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण समान होने चाहिए अगर इनमें कोई अंतर पाया गया तो आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा इसके अलावा परीक्षा केंद्र भी आधार में लिखे पते के हिसाब से ही मिलेगा.

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए जरूरी जानकारी

दिव्यांग, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को अपने सर्टिफिकेट तैयार रखने की सलाह दी गई है इन सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी आधार और 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट से मेल खानी चाहिए आवेदन पत्र भरने के बाद इन दस्तावेजों में बदलाव संभव नहीं होगा.

अब नीट, जेईई और CUET जैसी परीक्षाओं का केंद्र आपकी पसंद से नहीं बल्कि आधार कार्ड में दर्ज पते पर आधारित होगा इसलिए सभी छात्र अपने दस्तावेज़ समय रहते सही कर लें और परीक्षा की तैयारी में ध्यान लगाएं

