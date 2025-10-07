हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाअब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर

अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर

JEE Exam Centre: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए नया नियम लागू कर दिया है जानिए क्या है नया नियम...

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 07 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

JEE Exam Centre: अब जेईई नीट और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में उम्मीदवार अपनी पसंद से परीक्षा केंद्र नहीं चुन पाएंगे नया नियम यह है कि परीक्षा केंद्र आधार कार्ड में लिखे पते के हिसाब से मिलेगा एनटीए का कहना है कि इससे परीक्षा में पारदर्शिता और व्यवस्था बनी रहेगी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई, नीट यूजी और सीयूईटी यूजी जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक नया नियम लागू किया है अब छात्र अपनी पसंद से परीक्षा केंद्र नहीं चुन पाएंगे परीक्षा केंद्र केवल आधार कार्ड में लिखे पते के आधार पर ही मिलेगा इसका मकसद परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है

आवेदन से पहले आधार कार्ड अपडेट करें

NTA ने छात्रों और अभिभावकों को नोटिस जारी किया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले आधार कार्ड में पता और अन्य विवरण सही कर लें आवेदन करने के बाद आधार में बदलाव का विकल्प नहीं होगा इसलिए जिन छात्रों का पता या अन्य जानकारी गलत है, उन्हें समय रहते इसे अपडेट कर लेना चाहिए.

परीक्षा कब से शुरू होगी?

नोटिस में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो रही है सबसे पहले जेईई मेन-2026 से इसकी शुरुआत होगी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज़ जैसे आधार और 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट की जानकारी चेक कर लें.

यह भी पढें - Police Jobs 2025: MP पुलिस कर रही SI से लेकर इन पदों पर भर्ती, ऐसे करें फटाफट आवेदन, ये है लास्ट डेट

आधार और 10वीं सर्टिफिकेट की जानकारी समान होनी चाहिए

यह ध्यान देना जरूरी है कि आधार कार्ड और 10वीं सर्टिफिकेट में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण समान होने चाहिए अगर इनमें कोई अंतर पाया गया तो आवेदन पत्र रद्द हो जाएगा इसके अलावा परीक्षा केंद्र भी आधार में लिखे पते के हिसाब से ही मिलेगा.

आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए जरूरी जानकारी

दिव्यांग, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को अपने सर्टिफिकेट तैयार रखने की सलाह दी गई है इन सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी आधार और 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट से मेल खानी चाहिए आवेदन पत्र भरने के बाद इन दस्तावेजों में बदलाव संभव नहीं होगा.

अब नीट, जेईई और CUET जैसी परीक्षाओं का केंद्र आपकी पसंद से नहीं बल्कि आधार कार्ड में दर्ज पते पर आधारित होगा इसलिए सभी छात्र अपने दस्तावेज़ समय रहते सही कर लें और परीक्षा की तैयारी में ध्यान लगाएं

यह भी पढ़ें - राजस्थान में फिर बजेगा देशभक्ति का बिगुल, 29 अक्टूबर से शुरू होगी तीसरी इंडियन आर्मी भर्ती रैली

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
Education JEE Center Allocation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Election 2025 Live: महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
महागठबंधन आज करेगा सीटों के बंटवारे का ऐलान? गिरिराज सिंह से मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा
विश्व
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
अंबानी से भी महंगा प्राइवेट जेट, 3 बड़े महलों के मालिक, जानें कौन हैं सऊदी के सबसे रईस अल वलीद बिन तलाल
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
बॉलीवुड
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
लाइफस्टाइल
Inspirational IAS Officers India: IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget