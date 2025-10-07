MP Police Recruitment 2025: मध्यप्रदेश पुलिस में नौकरी का अच्छा मौका आया है पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग ने सूबेदार और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकाली है इस भर्ती की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए योग्य हैं वे एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर 2025 रखी गई है. कैंडिडेट्स यहां बताए गए तरीके के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के माध्यम से कुल 500 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी इसमें से सूबेदार के लिए 100 पद एवं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 400 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं पास होना जरूरी है साथ ही पद के अनुसार उम्मीदवार के पास कंप्यूटर से जुड़ी योग्यता भी होनी चाहिए जैसे CPCT या DOEACC द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा, आईटीआई से कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग, एमसीए, बीसीए, कंप्यूटर साइंस या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आदि.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सामान्य वर्ग में 33 साल और अन्य वर्ग में 38 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा शुल्क

आवेदन के साथ जनरल श्रेणी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 560 रुपये का भुगतान करना होगा ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को फीस 310 रुपये जमा करनी होगी फीस के अलावा पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से जमा करना होगा. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

प्रारंभिक परीक्षा

मुख्य परीक्षा

शारीरिक माप (हाइट, चेस्ट आदि)

शारीरिक दक्षता टेस्ट (दौड़ व अन्य गतिविधियां)

साक्षात्कार

कैसे करें आवेदन

इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर दिए गए लिंक सूबेदार या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती पर क्लिक करें.

अब नया पेज खुलेगा, जहां अपनी डिटेल डालकर रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और बाकी जानकारी भर दें.

आखिर में फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें.

