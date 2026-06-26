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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET छात्रों के लिए बड़ी खबर! फीस रिफंड का पोर्टल खुला, 30 जून से पहले करें ये जरूरी काम  

NEET छात्रों के लिए बड़ी खबर! फीस रिफंड का पोर्टल खुला, 30 जून से पहले करें ये जरूरी काम  

21 जून को NEET (UG) री-एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों के लिए NTA ने फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल कन्फर्म या अपडेट करने का पोर्टल खोल दिया है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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  • सुरक्षा के लिए लॉगिन पर OTP आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य.

नीट पेपर लीक के बाद नीट री-एग्जाम का आयोजन 21 जून 2026 को किया गया. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए स्टूडेंट्स को  बैंक खाते की जानकारी कन्फर्म या अपडेट करनी होगी. ये सुविधा NTA के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है. बैंक डिटेल अपडेट करने या कन्फर्म करने की आखिरी तारीख 30 जून 2026 रात 11:55 बजे तक है.

यदि आपने पहले से जो बैंक अकाउंट की जानकारी दी थी, वह सही है, तो आपको सिर्फ अपने लॉगिन में जाकर उसे कन्फर्म करना होगा. अगर बैंक अकाउंट बदल गया है या पहले दी गई जानकारी में कोई गलती है, तो नया बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना होगा. इसके साथ कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी भी अपलोड होगी.

NTA ने उन कैंडिडेट्स को भी राहत दी है जिन्होंने आवेदन के समय 'No Refund' का विकल्प चुना था. अब ऐसे उम्मीदवार भी अपनी पसंद बदल सकते हैं और फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यानी अगर आपने पहले रिफंड नहीं लेने का विकल्प चुना था, तब भी अब आपके पास फैसला बदलने का मौका है.

दी गई ये सुविधा

छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार पोर्टल पर OTP आधारित टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) की सुविधा दी गई है. लॉगिन के दौरान उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा. OTP डालने के बाद ही बैंक डिटेल अपडेट या कन्फर्म की जा सकेगी.

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NTA ने दी चेतावनी

NTA ने उम्मीदवारों को साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरते समय पूरी सावधानी बरतें. एक छोटी सी गलती की वजह से रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है. इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारी दोबारा जांच लें. एजेंसी ने ये भी कहा है कि NTA कभी भी उम्मीदवारों को फोन, SMS या ई-मेल करके OTP, पासवर्ड या अन्य जानकारी नहीं मांगती.

अगर किसी कैंडिडेट को बैंक डिटेल अपडेट करने या फिर फीस रिफंड से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो ऐसे में वे NTA हेल्पलाइन 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही neetug2026@nta.ac.in पर ई-मेल भेजकर भी मदद ली जा सकती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
Education NTA Neet Re-exam Neet Ug 2026  fee Refund
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