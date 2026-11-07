NEET PG Counselling: मेडिकल पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने NEET PG 2026 के राउंड-2 की काउंसलिंग के शेड्यूल में बड़ा बदलाव कर दिया है. आधिकारिक तौर पर जारी ताजा अपडेट के अनुसार, राउंड-2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान की प्रक्रिया अब एक दिन आगे बढ़ा दी गई है. पहले यह प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब उम्मीदवार 7 नवंबर 2026 से इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे.

क्यों बदला गया राउंड-2 काउंसलिंग का शेड्यूल?

उम्मीदवारों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर तय तारीख पर रजिस्ट्रेशन शुरू क्यों नहीं हो सके. MCC द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, नेशनल मेडिकल कमीशन ने 3 नवंबर 2026 को नई स्वीकृत पीजी मेडिकल सीटों का नया सीट मैट्रिक्स जारी किया था. इन नई सीटों को चालू सत्र की काउंसलिंग प्रक्रिया में जोड़ा जाना है.

नियमों के तहत, सभी संबंधित मेडिकल संस्थानों को आरक्षण रोस्टर लागू करने के बाद इस संशोधित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन करना था. कॉलेजों को इस वेरिफिकेशन के लिए 6 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया था. इसी प्रशासनिक प्रक्रिया और नई सीटों को शामिल करने की वजह से MCC ने राउंड-2 के पूरे कार्यक्रम को 7 नवंबर से दोबारा रिशेड्यूल करने का फैसला लिया.

चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

संशोधित कार्यक्रम के लागू होने के बाद, जो उम्मीदवार राउंड-1 में मिली सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर नए सिरे से भाग ले रहे हैं, वे 7 नवंबर से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की कड़ी के साथ ही उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा कॉलेजों और स्पेशलाइजेशन को चुनने के लिए चॉइस फिलिंग का विकल्प भी दिया जाएगा.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चॉइस फिलिंग करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई संशोधित सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखें. नई सीटों के जुड़ने से उम्मीदवारों के पास बेहतर कॉलेज और मनपसंद ब्रांच मिलने के अवसर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं.

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उम्मीदवारों को इन नियमों का रखना होगा ध्यान

सबसे पहले लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक काउंसलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. इसके बाद ही प्राथमिकताओं के आधार पर कॉलेजों की चॉइस को लॉक किया जा सकेगा. MCC ने साफ किया है कि सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से उम्मीदवार के NEET PG स्कोर, उसकी श्रेणी OBC, SC, ST, EWS, PwD के लिए तय आरक्षण नियमों और भरी गई प्राथमिकताओं के आधार पर ही की जाएगी.

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