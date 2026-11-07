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हिंदी न्यूज़शिक्षाPunjab Free Coaching Scheme: पंजाब सरकार का युवाओं को तोहफा, UPSC और PCS की तैयारी होगी फ्री

Punjab Free Coaching Scheme: पंजाब सरकार का युवाओं को तोहफा, UPSC और PCS की तैयारी होगी फ्री

सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने यूपीएससी और पीसीएस परीक्षा के लिए 1000 चुने गए कॉलेज छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की है. पंजाब शिक्षा क्रांति पहल के तहत शुरू की जा रही.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Nov 2026 11:17 AM (IST)
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Punjab Free Coaching Scheme: पंजाब सरकार ने राज्य के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने यूपीएससी और पीसीएस परीक्षा के लिए 1000 चुने गए कॉलेज छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की है. पंजाब शिक्षा क्रांति पहल के तहत शुरू की जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड वाले प्रतिभाशाली छात्रों के रास्ते की आर्थिक परेशानियों को खत्म करना है. 

इतने छात्रों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग 

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शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में लागू की जा रही इस योजना में कुल सीटों का बड़ा हिस्सा सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए आरक्षित रखा गया है. इसमें 1000 में से 750 सीटें सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी. वहीं शेष 250 सीटें प्राइवेट कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पहल का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब का कोई भी युवा पैसों की कमी या दूर दराज के इलाको में रहने के कारण अपने सिविल सेवा में जाने के सपने को छोड़ने पर मजबूर नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ खड़ी है. 

लाइव क्लासेस से लेकर इंटरव्यू तक मिलेगी सुविधा 

इस ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम के तहत छात्रों को बड़े शहरों के महंगे कोचिंग संस्थानों जैसी सभी शैक्षणिक सुविधाएं और मार्गदर्शन ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया जाएगा. इसमें मुख्य रूप से एक्सपर्ट की ओर से लाइव इंटरैक्टिव सेशन और रिकॉर्डेड क्लासेस होगी. वहीं स्टडी मैटेरियल और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टीचर्स की ओर से स्टूडेंट का मूल्यांकन किया जाएगा. छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए मेंटरशिप और डाउट सॉल्यूशन सत्र भी आयोजित कराए जाएंगे. इसके अलावा मुख्य परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए इंटरव्यू चरण की पूरी तैयारी कराई जाएगी. 

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देश के दूसरे राज्यों में भी चल रही है ऐसी योजनाएं 

पंजाब के अलावा देश के कई दूसरे राज्य भी सिविल सेवा की तैयारी के लिए अलग अपनी योजनाएं चला रहे हैं. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलाई जा रही है, जिसमें छात्रों को निशुल्क ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग कराई जा रही है. वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना चलाई जा रही है. इसके अलावा उड़ीसा में यूपीएससी फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग सेवा चलाई जा रही है, जबकि दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना चल रही है. वहीं बिहार में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं. इसके अलावा तेलंगाना में माइनॉरिटी स्टडी सर्किल चल रहे हैं और महाराष्ट्र में बार्टी, टीआरटीआई, सारथी और अमृत के तहत ट्रेनिंग कराई जा रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 07 Nov 2026 11:17 AM (IST)
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