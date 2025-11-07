हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह

NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह

NEET PG 2025 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग तारीख NBE द्वारा 169 डीएनबी सीटें वापस लेने के बाद बढ़ा दी गई है. MCC जल्द ही संशोधित सीट मैट्रिक्स और नया शेड्यूल जारी करेगा.  

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (NEET PG) 2025 की काउंसलिंग को लेकर मेडिकल छात्रों के लिए एक और बड़ी अपडेट आई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने पहले राउंड की चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इसका कारण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की ओर से मिली सूचना है, जिसमें बताया गया कि काउंसलिंग शुरू होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) ने 169 पीजी डीएनबी सीटें वापस ले ली हैं. अब छात्रों को MCC की अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

एमसीसी ने बताया कि कुछ अतिरिक्त सीटें काउंसलिंग प्रक्रिया से हटा दी गई हैं और अब आरक्षण नीति के अनुसार सीटों के सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर सिस्टम को दोबारा लागू किया जा रहा है. इसके चलते संशोधित सीट मैट्रिक्स तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर अपलोड किया जाएगा.

राज्य स्तरीय पीजी काउंसलिंग कार्यक्रमों में भी इसी के अनुरूप बदलाव किए जाएंगे. इसका मतलब यह है कि सभी राज्यों में एमडी, एमएस और डीएनबी सीटों का नया वितरण जारी होगा और छात्रों को दोबारा अपनी पसंद के कॉलेज चुनने का मौका मिल सकता है.

सीटों में क्या हुआ बदलाव?

जारी नोटिस के अनुसार, पहले चरण के सीट मैट्रिक्स में कई अहम बदलाव हुए हैं. इस संशोधन में 49 एमडी और एमएस सीटें, तथा 54 डीएनबी सीटें वापस ली गई हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि निजी अस्पतालों से 6 नई सीटें जोड़ी गई हैं. पहले जारी सीट मैट्रिक्स में कुल 25,760 सीटें थीं, लेकिन अब इस संख्या में थोड़ी कमी आई है.

नए वितरण के अनुसार सीटें

  • ऑल इंडिया कोटा (AIQ) – 12,678 सीटें
  • सेंट्रल इंटरनल कोटा – 804 सीटें
  • डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी – 6,156 सीटें
  • डीएनबी कैटेगरी – 9,122 सीटें

पुराने शेड्यूल में क्या था तय?

पुराने कार्यक्रम के मुताबिक, पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम 8 नवंबर 2025 को जारी होना था. वहीं, छात्रों को अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 9 नवंबर से 14 नवंबर 2025 के बीच पूरी करनी थी. लेकिन अब इन सभी तिथियों में बदलाव की संभावना है.

यह भी पढ़ें - CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म


Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Tags :
Education NEET PG 2025 MCC Choice Filling Date Extended
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
Advertisement

वीडियोज

Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Bihar Election 2025: बिहार में आज दूसरे चरण के चुनवी प्रचार के लिए NDA और INDIA ALLIANCE करेंगे रैली
गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
शांभवी चौधरी ने 2-2 बार वोट दिया? कांग्रेस ने उठाए सवाल, RJD ने कहा- अलग फ्रॉड चल रहा
टेलीविजन
माही विज ने वीडियो शेयर कर दिया हेल्थ अपडेट, बताया किस बात का है दुख, दोस्तों से लगाई ये गुहार
वीडियो शेयर कर माही विज ने दिया हेल्थ अपडेट, जाहिर किया अपना दुख
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
जनरल नॉलेज
भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन, हर साल कितना पैसा कर देते हैं दान?
भारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन, हर साल कितना पैसा कर देते हैं दान?
यूटिलिटी
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
दावत का न्योता कहीं खाली न कर दे आपका बैंक खाता, शादी का कार्ड भेजकर ऐसे ठगी कर रहे स्कैमर्स
नौकरी
80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती
80 हजार से ज्यादा सैलरी पाने का मौका, यहां निकली डिप्टी मैनेजर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget