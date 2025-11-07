NEET PG 2025 काउंसलिंग पर फिर बदलाव, अब बढ़ी चॉइस फिलिंग की तारीख, जानिए क्या है वजह

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर (NEET PG) 2025 की काउंसलिंग को लेकर मेडिकल छात्रों के लिए एक और बड़ी अपडेट आई है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने पहले राउंड की चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इसका कारण राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की ओर से मिली सूचना है, जिसमें बताया गया कि काउंसलिंग शुरू होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) ने 169 पीजी डीएनबी सीटें वापस ले ली हैं. अब छात्रों को MCC की अगली आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा.

एमसीसी ने बताया कि कुछ अतिरिक्त सीटें काउंसलिंग प्रक्रिया से हटा दी गई हैं और अब आरक्षण नीति के अनुसार सीटों के सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर सिस्टम को दोबारा लागू किया जा रहा है. इसके चलते संशोधित सीट मैट्रिक्स तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर अपलोड किया जाएगा.

राज्य स्तरीय पीजी काउंसलिंग कार्यक्रमों में भी इसी के अनुरूप बदलाव किए जाएंगे. इसका मतलब यह है कि सभी राज्यों में एमडी, एमएस और डीएनबी सीटों का नया वितरण जारी होगा और छात्रों को दोबारा अपनी पसंद के कॉलेज चुनने का मौका मिल सकता है.

सीटों में क्या हुआ बदलाव?

जारी नोटिस के अनुसार, पहले चरण के सीट मैट्रिक्स में कई अहम बदलाव हुए हैं. इस संशोधन में 49 एमडी और एमएस सीटें, तथा 54 डीएनबी सीटें वापस ली गई हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि निजी अस्पतालों से 6 नई सीटें जोड़ी गई हैं. पहले जारी सीट मैट्रिक्स में कुल 25,760 सीटें थीं, लेकिन अब इस संख्या में थोड़ी कमी आई है.

नए वितरण के अनुसार सीटें

ऑल इंडिया कोटा (AIQ) – 12,678 सीटें

सेंट्रल इंटरनल कोटा – 804 सीटें

डीम्ड यूनिवर्सिटी कैटेगरी – 6,156 सीटें

डीएनबी कैटेगरी – 9,122 सीटें

पुराने शेड्यूल में क्या था तय?

पुराने कार्यक्रम के मुताबिक, पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम 8 नवंबर 2025 को जारी होना था. वहीं, छात्रों को अपने आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 9 नवंबर से 14 नवंबर 2025 के बीच पूरी करनी थी. लेकिन अब इन सभी तिथियों में बदलाव की संभावना है.



यह भी पढ़ें - CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म







Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI