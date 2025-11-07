CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET (सीटीईटी) फरवरी 2026 के लिए अब तैयारी का समय आ गया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से सीटीईटी फरवरी सेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और उम्मीद है कि आवेदन प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू हो जाएगी.



सीटीईटी परीक्षा देशभर में लाखों उम्मीदवारों के लिए वह दरवाजा है, जिससे सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक बनने का रास्ता खुलता है. परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार आवेदन की शुरुआत के बाद आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकेंगे.



कौन कर सकता है आवेदन?



सीटीईटी परीक्षा दो पेपरों में होती है. पेपर 1 (कक्षा 1 से 5 तक के लिए) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8 तक के लिए). दोनों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. पेपर 1 (प्राइमरी लेवल) के लिए उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा 50% अंकों के साथ पास की हो और साथ में 2 वर्षीय D.El.Ed (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) किया हो. अगर उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन डिग्री और B.Ed की डिग्री है, तो भी वह पात्र माना जाएगा. पेपर 2 (एलीमेंट्री लेवल) के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक डिग्री और साथ में 2 वर्षीय D.El.Ed या B.Ed डिग्री होनी चाहिए.



आवेदन शुल्क



सीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क पेपरों की संख्या और कैटेगरी के आधार पर तय किया गया है. सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1000 (एक पेपर के लिए), 1200 (दोनों पेपर के लिए). वहीं, एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 500 (एक पेपर के लिए), 600 (दोनों पेपर के लिए) फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड में जमा की जाएगी, और जमा करने के बाद इसका ई-रसीद संभालकर रखना जरूरी है.



कब होगी परीक्षा?



सीबीएसई की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा 8 फरवरी 2026 को पूरे देश में आयोजित की जाएगी. परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आवेदन की संख्या के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा ऑफलाइन (OMR शीट आधारित) हो सकती है, जैसा कि पिछले सेशनों में हुआ था.



सीटीईटी परीक्षा दो शिफ्टों में होगी



पहली शिफ्ट (पेपर 1) सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट (पेपर 2) दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.



कैसे भरें फॉर्म?





Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI