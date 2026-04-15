NTA ने लागू किए नए सुरक्षा नियम, AI कैमरे और 5G जैमर से नकल पर रोक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रश्न पत्रों की डिजिटल ट्रैकिंग, GPS से सुरक्षा.

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल को रोकने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके साथ ही छात्रों के लिए ड्रेस कोड और एंट्री से जुड़े नियम भी पहले से ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए इन गाइडलाइंस को समझना बेहद जरूरी है.

इस बार परीक्षा केंद्रों पर एडवांस AI तकनीक से लैस कैमरे लगाए जाएंगे, जो परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखेंगे. किसी भी असामान्य या संदिग्ध व्यवहार को तुरंत पहचानकर कंट्रोल रूम को सूचना दी जाएगी, जिससे नकल की कोशिशों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके.

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल जांच



एग्जाम सेंटर में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा.इसके साथ ही डिजिटल फ्रिस्किंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी प्रतिबंधित वस्तु अंदर न ले जाई जा सके. इससे फर्जी उम्मीदवारों की एंट्री पर रोक लगेगी.



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5G जैमर से नेटवर्क रहेगा बंद



परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक संचार को रोकने के लिए केंद्रों पर हाई-फ्रीक्वेंसी जैमर लगाए जाएंगे. ये जैमर 5G नेटवर्क तक को ब्लॉक कर देंगे, जिससे ब्लूटूथ या अन्य डिवाइस के जरिए नकल करना संभव नहीं होगा.

ड्रेस कोड में सख्ती



NTA ने इस बार ड्रेस कोड को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. परीक्षार्थियों को केवल आधी बाजू (हाफ स्लीव्स) के कपड़े पहनकर आना होगा.फुल स्लीव्स कपड़ों की अनुमति नहीं होगी, ताकि कपड़ों में किसी प्रकार की छिपी सामग्री न लाई जा सके.परीक्षा केंद्र में जूते और मोजे पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी.उम्मीदवारों को हल्की चप्पल या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है. यह नियम सुरक्षा कारणों से लागू किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के छिपे उपकरण को रोका जा सके.



भारी डिजाइन, बड़े बटन, अधिक पॉकेट या कढ़ाई वाले कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी गई है. ऐसे कपड़े जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सरल और हल्के कपड़े पहनना बेहतर रहेगा.जो अभ्यर्थी धार्मिक कारणों से विशेष परिधान जैसे हिजाब या पगड़ी पहनते हैं, उन्हें परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना होगा. उनकी जांच के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी ताकि परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित न हो.

प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्रैकिंग



प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए GPS आधारित ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा. प्रश्न पत्र केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही खोले जा सकेंगे, जिससे पेपर लीक की संभावना को काफी हद तक खत्म किया जा सके.साथ ही बता दें कि परीक्षा केंद्र पर ही अभ्यर्थियों को पेन उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए बाहर से पेन लाने की आवश्यकता नहीं है. पानी की बोतल पारदर्शी होनी चाहिए.इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की स्टेशनरी या निजी सामान ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा.



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