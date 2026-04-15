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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsCBSE 10th Result 2026: आज आ सकता है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट! सेकंड में ऐसे देखें अपने नतीजे

CBSE 10th Result 2026: आज आ सकता है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट! सेकंड में ऐसे देखें अपने नतीजे

CBSE 10th Result 2026: CBSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026 आज जारी होने की संभावना है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in, DigiLocker, UMANG ऐप और SMS के माध्यम से अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Apr 2026 12:11 PM (IST)
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  • सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम आज जारी होने की संभावना है.
  • 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित परीक्षाओं में 25 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए.
  • परिणाम cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, DigiLocker, UMANG App पर उपलब्ध होंगे.
  • छात्रों को अंकों में सुधार के लिए 15 मई से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CBSE आज यानी 15 अप्रैल 2026 को रिजल्ट जारी कर सकता है. इस वर्ष 25 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था और सभी अपने परिणाम को लेकर काफी उत्सुक हैं.

रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख

CBSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज 15 अप्रैल 2026 को जारी होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट के समय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर उम्मीद है कि परिणाम आज ही घोषित कर दिए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

कब आयोजित हुईं थी परीक्षाएं

इस वर्ष CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक चली थीं.देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इन परीक्षाओं में लगभग 25 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई माध्यमों से अपना परिणाम देख सकेंगे.

इस साल की नई व्यवस्था

इस वर्ष CBSE ने छात्रों को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए नई व्यवस्था लागू की है. अब छात्र अपने अंकों में सुधार के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.यह परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.छात्र अधिकतम तीन विषयों में अपने अंक सुधार सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.

डिजिटल मार्कशीट और अन्य सुविधाएं

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट को DigiLocker के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.यह मार्कशीट पूरी तरह वैध होती है और इसे विभिन्न जगहों पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, छात्र UMANG App के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

ऐसे करें CBSE Class 10 Result चेक

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 15 Apr 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Result CBSE CBSE 10th Result 2026 Results.cbse.nic.in CBSE Board Result 2026
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