CBSE 10th Result 2026: आज आ सकता है सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट! सेकंड में ऐसे देखें अपने नतीजे
CBSE 10th Result 2026: CBSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट 2026 आज जारी होने की संभावना है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in, DigiLocker, UMANG ऐप और SMS के माध्यम से अपना परिणाम आसानी से चेक कर सकेंगे.
- सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम आज जारी होने की संभावना है.
- 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित परीक्षाओं में 25 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए.
- परिणाम cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, DigiLocker, UMANG App पर उपलब्ध होंगे.
- छात्रों को अंकों में सुधार के लिए 15 मई से परीक्षा देने का अवसर मिलेगा.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, CBSE आज यानी 15 अप्रैल 2026 को रिजल्ट जारी कर सकता है. इस वर्ष 25 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया था और सभी अपने परिणाम को लेकर काफी उत्सुक हैं.
रिजल्ट जारी होने की संभावित तारीख
CBSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज 15 अप्रैल 2026 को जारी होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट के समय को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड के आधार पर उम्मीद है कि परिणाम आज ही घोषित कर दिए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
कब आयोजित हुईं थी परीक्षाएं
इस वर्ष CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 11 मार्च 2026 तक चली थीं.देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इन परीक्षाओं में लगभग 25 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया. परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र और अभिभावक रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र कई माध्यमों से अपना परिणाम देख सकेंगे.
- cbse.gov.in
- results.cbse.nic.in
- DigiLocker
- UMANG App
- SMS सेवा के माध्यम से भी परिणाम प्राप्त किया जा सकता है.
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इस साल की नई व्यवस्था
इस वर्ष CBSE ने छात्रों को एक अतिरिक्त मौका देने के लिए नई व्यवस्था लागू की है. अब छात्र अपने अंकों में सुधार के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.यह परीक्षा 15 मई से 1 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.छात्र अधिकतम तीन विषयों में अपने अंक सुधार सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त करने का अवसर मिलेगा.
डिजिटल मार्कशीट और अन्य सुविधाएं
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट को DigiLocker के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.यह मार्कशीट पूरी तरह वैध होती है और इसे विभिन्न जगहों पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, छात्र UMANG App के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
ऐसे करें CBSE Class 10 Result चेक
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं.
- इसके बाद “CBSE Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
- अब अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
- सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
- छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.
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Source: IOCL