यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई 10वीं और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट

Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और एमपी बोर्ड तक... जानें किस दिन जारी होगा कौन सा रिजल्ट
Board Results 2026 News Live Updates: यूपी बोर्ड (UP Board 10th 12th Result), सीबीएसई (CBSE 10th Results) और एमपी बोर्ड (MP Board Result) के छात्रों का 10वीं ओर 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है.
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Board Results 2026 Live: यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और एमपी बोर्ड के छात्रों का इंतजार कभी भी खत्म हो सकता है. जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP UP Board 10th 12th Result 2026) की ओर से अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in, upresults.nic.in, upmspresults.up.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
बात करें अगर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE Board Result 2026) की तो सीबीएसई की ओर 10वीं का परीक्षा परिणाम अप्रैल के बीच में ही जारी हो सकता है. रिजल्ट 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच जारी होने की संभावना जताई जा सकती है. वहीं इंटरमीडिएट (CBSE Board 12th Result) के छात्रों को मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है. छात्र cbse.gov.in, cbseresults.nic.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
इसके अलावा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MPBSE) की ओर से भी रिजल्ट जारी करने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं. एमपी बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के परिणाम जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in, mpbse.nic.in और mpbse.mponline.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.
UP Board Result Live: ऐसे चेक करें यूपी बोर्ड का रिजल्ट
यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल महीने के आखिर तक जारी हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे चेक करें रिजल्ट...
- आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर जाएं.
- यहां 'High School (Class X) Results 2026 और 'Intermediate (Class XII) Results 2026' पर क्लिक करें.
- लिंक ओपन होने के बाद अपना रोल नंबर डालें.
- इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें.
- अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा, जिसे डाउनलोड कर लें.
MP Board Result: अप्रैल के आखिर में आ सकता है एमपी बोर्ड रिजल्ट
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया गया है. एमपी बोर्ड की ओर से अप्रैल के आखिर या मई महीने की शुरुआत में रिजल्ट जारी किया जा सकता है.
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Source: IOCL