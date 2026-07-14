INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षादेश के किस राज्य में जूनियर डॉक्टर को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? देखें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की पूरी डिटेल

देश के किस राज्य में जूनियर डॉक्टर को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? देखें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की पूरी डिटेल

अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि भारत के किस राज्य में जूनियर डॉक्टर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है.यहां जानें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की सैलरी डिटेल्स.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 14 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जूनियर डॉक्टरों का वेतन राज्य, अस्पताल, अनुभव पर निर्भर करता है.
  • दिल्ली, कर्नाटक में इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट को अधिक वेतन.
  • सरकारी अस्पतालों में ₹1.10 लाख तक मासिक वेतन संभव है.
  • प्राइवेट में अनुभव, विशेषज्ञता से आय में वृद्धि होती है.

एमबीबीएस पूरा करने के बाद हर मेडिकल छात्र के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि नौकरी मिलने पर कितनी सैलरी मिलेगी.यह सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि नौकरी सरकारी अस्पताल में है या प्राइवेट में, किस राज्य में पोस्टिंग मिली है और डॉक्टर के पास कितना अनुभव है. कुछ राज्यों में जूनियर डॉक्टरों को दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा वेतन और भत्ते मिलते हैं.

किस राज्य में जूनियर डॉक्टर को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी?

अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की बात करें तो दिल्ली उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जहां जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न को सबसे अच्छा वेतन मिलता है. यहां इंटर्नशिप के दौरान करीब 24 हजार से 30 हजार रुपये तक स्टाइपेंड दिया जाता है. वहीं जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सैलरी भत्तों के साथ 50 हजार से 80 हजार रुपये या उससे अधिक भी हो सकती है.कर्नाटक भी अच्छी सैलरी देने वाले राज्यों में शामिल है. यहां इंटर्न को करीब 25 हजार से 28 हजार रुपये तक स्टाइपेंड मिलता है. इसके अलावा कई सरकारी संस्थानों में हॉस्टल और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं.

अलग-अलग राज्यों में कितना मिलता है इंटर्नशिप स्टाइपेंड?

हर राज्य में मेडिकल इंटर्न को मिलने वाला स्टाइपेंड अलग होता है. दिल्ली और कर्नाटक सबसे आगे हैं. महाराष्ट्र में आमतौर पर 20 हजार से 25 हजार रुपये तक स्टाइपेंड मिलता है.तमिलनाडु में यह करीब 18 हजार से 27 हजार रुपये तक रहता है.केरल में इंटर्न को 22 हजार से 25 हजार रुपये तक मिलते हैं.पश्चिम बंगाल में लगभग 15 हजार से 20 हजार रुपये और उत्तर प्रदेश में करीब 12 हजार से 18 हजार रुपये तक स्टाइपेंड दिया जाता है. राजस्थान में भी 14 हजार से 20 हजार रुपये तक स्टाइपेंड मिलने की व्यवस्था है.

सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है?

सरकारी अस्पतालों में एमबीबीएस के बाद नौकरी करने वाले जूनियर डॉक्टरों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है. शुरुआती स्तर पर बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ने पर कुल मासिक वेतन करीब 1.10 लाख से 1.30 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.अनुभव बढ़ने के साथ प्रमोशन और वेतन में भी अच्छी बढ़ोतरी होती है.

प्राइवेट अस्पताल में कितनी मिलती है सैलरी?

प्राइवेट अस्पतालों में सैलरी अस्पताल और शहर के हिसाब से तय होती है. बड़े अस्पतालों में नए एमबीबीएस डॉक्टर को लगभग 60 हजार से 1.20 लाख रुपये प्रति माह तक मिल सकते हैं. कई अस्पताल प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त इंसेंटिव भी देते हैं, जिससे कमाई और बढ़ जाती है. छोटे शहरों और मध्यम स्तर के अस्पतालों में शुरुआती सैलरी 40 हजार से 80 हजार रुपये के बीच रहती है.

फ्रेशर्स और अनुभवी डॉक्टर की कमाई में कितना अंतर होता है?

एमबीबीएस पूरा करने के बाद शुरुआती दौर में डॉक्टर की सैलरी अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन कुछ साल का अनुभव होने के बाद कमाई तेजी से बढ़ती है. तीन से पांच साल का अनुभव रखने वाले डॉक्टर आसानी से 80 हजार रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये या उससे ज्यादा मासिक वेतन हासिल कर सकते हैं. अगर डॉक्टर किसी स्पेशलाइजेशन में आगे की पढ़ाई कर लेते हैं तो उनकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें - CCI Recruitment 2026: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 148 पदों पर भर्ती, 9 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन

किन बातों से तय होती है डॉक्टर की सैलरी?

डॉक्टर की सैलरी केवल डिग्री पर निर्भर नहीं करती. जिस राज्य में नौकरी है, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, शहर, अनुभव, ड्यूटी का प्रकार और डॉक्टर की विशेषज्ञता जैसी कई बातें वेतन तय करती हैं. महानगरों में काम करने वाले डॉक्टरों को छोटे शहरों की तुलना में अधिक वेतन और अतिरिक्त भत्ते मिलने की संभावना रहती है.

एमबीबीएस के बाद कौन-कौन सी नौकरी मिल सकती है?

एमबीबीएस के बाद डॉक्टर जूनियर रेजिडेंट, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, इमरजेंसी फिजिशियन और टेली-कंसल्टेशन डॉक्टर जैसी कई भूमिकाओं में काम कर सकते हैं.इन पदों पर सैलरी अस्पताल, अनुभव और स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है.

यह भी पढ़ें - जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Education Junior Doctor Salary MBBS Salary 2026 MBBS Doctor Salary India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
देश के किस राज्य में जूनियर डॉक्टर को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? देखें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की पूरी डिटेल
देश के किस राज्य में जूनियर डॉक्टर को मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी? देखें सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की पूरी डिटेल
शिक्षा
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
जल्दी नौकरी चाहिए तो 10वीं के बाद ये हैं बेस्ट डिप्लोमा ऑप्शंस, कम उम्र में सेट हो जाएगा करियर
शिक्षा
Career Options After 12th Arts: आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
आर्ट्स वाले छात्रों की खुलेगी किस्मत! इन 3 नए सेक्टर्स में नौकरियों की भरमार, आज ही करें अप्लाई
शिक्षा
बिना खिलाड़ी बने आईपीएल जैसी बड़ी लीग्स का बनें हिस्सा, जानिए क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स?
बिना खिलाड़ी बने आईपीएल जैसी बड़ी लीग्स का बनें हिस्सा, जानिए क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स?
Advertisement

वीडियोज

FY27 में लॉन्च होंगी 5 धमाकेदार Mid Size SUVs | #suv #newlaunch #autolive
Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज की कुर्सी पर ‘काला जादू’, महिला गिरफ्तार
बिहार
'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल
'नितिन नवीन को चुनाव लड़वाया, मैंने आगे बढ़ाया', BJP प्रत्याशी नीरज सिन्हा का वीडियो वायरल
इंडिया
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
धार भोजशाला केस: सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पक्ष- 800 साल पुरानी मस्जिद में नमाज रुकवा दी',  CJI तुरंत बोले- 'संयम रखें...'
फ़ुटबॉल
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
स्पेन का 19 साल का खिलाड़ी जिसने सेमीफानल से पहले फ्रांस को ललकारा, महामुकाबले में रणनीति दोनों टीमों की क्या होगी रणनीति
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
Explained: आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी? कहीं POCSO में न फंस जाए आपका बच्चा
आओ सेक्स के बारे में बात करें! स्कूली बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों जरूरी?
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: 4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
4 साल बाद भी क्यों नहीं रुक रहा रूस-यूक्रेन युद्ध? क्यों शांति समझौते को तैयार नहीं हैं दोनों देश
एग्रीकल्चर
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
बगैर केमिकल इन पांच नेचुरल तरीकों से ऐसे पकाएं आम, शक्कर की तरह आएगी मिठास
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget