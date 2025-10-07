हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकेवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या

केवल 19 साल की उम्र में सीईओ बना मुंबई का लड़का! गूगल ने भी माना लोहा, सॉल्व कर दी एआई की सबसे बड़ी समस्या

खास बात यह है कि इस फंडिंग को गूगल के एआई प्रमुख जेफ डीन और डीपमाइंड के लोगन किलपैट्रिक जैसे नामों का समर्थन प्राप्त हुआ है. इतनी कम उम्र में यह सफलता ध्रव्य शाह को अलग ही मुकाम पर खड़ा कर देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Oct 2025 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में ज्यादातर किशोर अपनी पढ़ाई और करियर की दिशा तय करने में लगे रहते हैं. लेकिन मुंबई की 19 वर्षीय ध्रव्य शाह ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. ध्रव्य न सिर्फ एक एआई स्टार्टअप की सीईओ हैं बल्कि उन्होंने सिलिकॉन वैली के बड़े तकनीकी दिग्गजों का दिल भी जीत लिया है. उनका स्टार्टअप "सुपरमेमोरी" हाल ही में 30 लाख डॉलर की शुरुआती फंडिंग जुटाने में सफल रहा है. खास बात यह है कि इस फंडिंग को गूगल के एआई प्रमुख जेफ डीन और डीपमाइंड के लोगन किलपैट्रिक जैसे बड़े नामों का समर्थन प्राप्त हुआ है. इतनी कम उम्र में यह सफलता ध्रव्य शाह को अलग ही मुकाम पर खड़ा कर देती है.

सुपरमेमोरी को किया लॉन्च, खत्म होगी एआई की मेमोरी वाली समस्या!

सुपरमेमोरी का उद्देश्य एआई की उस कमी को पूरा करना है जो अभी तक बड़े मॉडल्स में सबसे बड़ी चुनौती रही है. आमतौर पर बड़े भाषा मॉडल यानी LLMs बहुत स्मार्ट होते हैं और उनके पास विशाल डेटा होता है. लेकिन इनमें लंबी अवधि की मेमोरी की कमी होती है. यानी ये मॉडल अक्सर पहले की जानकारी याद नहीं रख पाते. ध्रव्य का स्टार्टअप सुपरमेमोरी इस कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है. यह तकनीक एआई एप्लिकेशन को अलग-अलग सत्रों में जानकारी याद रखने और दोबारा उपयोग करने में मदद करती है. अगर यह तकनीक सफल होती है तो यह पूरी दुनिया में डिजिटल सिस्टम्स के काम करने और यूजर एक्सपीरियंस को बदलने का दम रखती है.

मुंबई में हुआ जन्म, अब अमेरिका में लहराया परचम

मुंबई में जन्मे और पले-बढ़े ध्रव्य शाह हमेशा से टेक्नोलॉजी और नए ऐप्स की दुनिया से जुड़े रहे हैं. जब उनके साथी आईआईटी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त थे, ध्रव्य ने कोडिंग में खुद को डूबो दिया. इसी दौरान उन्होंने ट्विटर ऑटोमेशन टूल बनाया और उसे हाइपफ्यूरी नामक प्लेटफॉर्म को बेच दिया. बाद में अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने एक अनोखी चुनौती ली. उन्होंने 40 हफ्तों तक हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट बनाने का संकल्प लिया. इसी प्रयोग से सुपरमेमोरी का शुरुआती रूप सामने आया, जिसे पहले "एनी कॉन्टेक्स्ट" कहा जाता था. यह शुरुआत में एक चैटबॉट था जो ट्विटर बुकमार्क्स के साथ बातचीत करने की सुविधा देता था.

यह भी पढ़ें: Bihar Jobs 2025: बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकली बंपर भर्ती, 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे आवेदन

कोडिंगा को ही चुना अपना करियर

ध्रव्य का सफर यहीं नहीं रुका. उन्होंने हाइपफ्यूरी में फुल-स्टैक डेवलपर के रूप में काम किया. इसके बाद मेम0 (YC S24) में एआई इंजीनियर बनें. फिर मई 2024 में क्लाउडफ्लेयर से जुड़े और बाद में वहां डेवलपर रिलेशन्स लीड के पद पर पहुंचे. क्लाउडफ्लेयर में काम करते हुए उन्हें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सिस्टम्स की गहरी समझ मिली. क्लाउडफ्लेयर के सीटीओ डेन कनेच जैसे सलाहकारों से प्रेरित होकर ध्रव्य ने अपने आइडिया को एक बड़े स्टार्टअप में बदलने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव ड्यूटी कर रहे पीठासीन अधिकारी को कितना मिलेगा पैसा? इस बार हो जाएगी बल्ले-बल्ले?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 07 Oct 2025 09:23 PM (IST)
Tags :
Education News Dhravya Shah AI Tool Startup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Nora Fatehi के 'Dilbar Ki Aankhon' ने मचाया धमाल, फैंस हुए बेकरार!
Bharti Singh Second Pregnancy: Bharti-Haarsh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, Gola बनेगा बड़ा भाई!
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा का शानदार अभिनय, हंसी का भरपूर डोज
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
BJP MP Attacked in West Bengal: पश्चिम बंगाल में BJP सांसद पर हमले का मामला गरमाया | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगाया फोन, बर्थडे की दी बधाई; जानें और क्या हुई बात?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
कौन हैं IAS सुरेंद्र सिंह जो दिल्ली से लौटकर बने सीएम योगी आदित्यनाथ के सचिव, कई जिलों में रहे DM
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
181 पर हुए आउट तो गेंदबाज को बल्ला लेकर मारने दौड़े पृथ्वी शॉ, लाइव मैच में मार-पीट का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Gauri Khan Birthday: 14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, अपने दम पर कमाए 1600 करोड़
14 साल की उम्र में ही किंग खान की 'क्वीन' बन गई थीं गौरी खान, जानें नेटवर्थ
जनरल नॉलेज
लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके
लेदर की पुरानी बॉल कैसे कराएं स्विंग? आपके सामने सिराज भी लगेंगे फीके
यूटिलिटी
इन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते PF खाते से पैसे, जान लें काम की बात
इन चीजों के लिए नहीं निकाल सकते PF खाते से पैसे, जान लें काम की बात
ट्रैवल
Most Dangerous Areas In Jhansi: झांसी के ये इलाके हद से ज्यादा बदनाम, यहां भूलकर भी घूमने मत जाना
झांसी के ये इलाके हद से ज्यादा बदनाम, यहां भूलकर भी घूमने मत जाना
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget