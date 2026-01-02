MSBTE विंटर सेमेस्टर रिजल्ट 2025 जारी, सीट नंबर से ऐसे करें अपना रिजल्ट चेक

महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (MSBTE) ने विंटर सेमेस्टर परीक्षा 2025 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने इस साल विंटर सेमेस्टर की परीक्षाएं दी थीं, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. बोर्ड ने रिजल्ट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट result.msbte.ac.in पर उपलब्ध करा दिया है, जहां से छात्र आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

MSBTE विंटर सेमेस्टर की परीक्षाएं राज्यभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. ये परीक्षाएं करीब तीन हफ्तों तक चलीं और 11 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुईं. इस परीक्षा में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और अन्य तकनीकी कोर्स से जुड़े हजारों छात्र शामिल हुए थे. अब रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है.

ऐसे देखें MSBTE विंटर सेमेस्टर रिजल्ट 2025

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्हें सिर्फ आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल पर जाना होगा. वेबसाइट पर पहुंचने के बाद छात्रों को अपना एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर दर्ज करना होगा. लॉगिन करते ही स्क्रीन पर उनका रिजल्ट खुल जाएगा. छात्र चाहें तो इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं और भविष्य के लिए सेव करके रख सकते हैं.

बोर्ड की ओर से जारी किया गया यह ऑनलाइन स्कोरकार्ड तब तक मान्य रहेगा, जब तक छात्रों को उनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिल जाती. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट का प्रिंट आउट या पीडीएफ कॉपी संभालकर रखें, क्योंकि आगे की पढ़ाई या किसी अन्य प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है.

स्कोरकार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी

MSBTE विंटर सेमेस्टर रिजल्ट 2025 के स्कोरकार्ड में कई अहम जानकारियां दी गई हैं. इसमें छात्र का नाम, सीट या रोल नंबर, कोर्स का नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, पास या फेल की स्थिति और अन्य जरूरी शैक्षणिक जानकारी शामिल होती है. कुछ मामलों में छात्रों की रैंक या ग्रेड से जुड़ी जानकारी भी दी जा सकती है.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड ध्यान से जांच लें. अगर नाम, अंक या किसी अन्य जानकारी में कोई गलती नजर आती है, तो तुरंत अपने कॉलेज या MSBTE के संबंधित कार्यालय से संपर्क करें. समय रहते शिकायत करने से आगे चलकर होने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है. ​​ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें: राजस्थान की मोनिका की कहानी, 22 साल की उम्र में बनी IAS, मेहनत और लगन से किया नाम रोशन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI