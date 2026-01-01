हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान की मोनिका की कहानी, 22 साल की उम्र में बनी IAS, मेहनत और लगन से किया नाम रोशन

राजस्थान की मोनिका यादव ने मात्र 22 साल की उम्र में यूपीएससी पास कर IAS बनकर अपनी मेहनत और लगन का लोहा मनवाया. आइए जानते हैं उनका सफर.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Jan 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की मोनिका यादव ने यह साबित कर दिया है कि अगर इमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती. केवल 22 साल की कम उम्र में मोनिका ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर खुद और अपने परिवार का नाम रोशन किया. मोनिका का जन्म और पालन-पोषण राजस्थान के सीकर जिले के लिसाडिया गांव में हुआ. उनके इस सफर में परिवार का समर्थन और उनकी कड़ी मेहनत सबसे बड़ी ताकत रही.

मोनिका के पिता हरफूल सिंह यादव RAS अधिकारी हैं. पिता के सिविल सेवा क्षेत्र से जुड़ाव ने मोनिका के अंदर भी इसी दिशा में रुचि पैदा की. उन्होंने छोटे से ही पढ़ाई और करियर को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर लिया था. इसी लक्ष्य और लगन के चलते मोनिका ने मात्र 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर 403वीं रैंक हासिल की. यह उपलब्धि कम उम्र में पाने वाले चुनिंदा छात्रों में मोनिका का नाम शामिल कर देती है.

ये परीक्षाएं भी कर चुकी हैं क्लियर

इसके अलावा मोनिका ने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में भी 93वीं रैंक प्राप्त की. पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह इतना ज्यादा था कि उन्होंने NET, JRF और CA जैसी कठिन परीक्षाएं भी पास की. अपनी मेहनत और प्रतिभा से मोनिका ने यह दिखा दिया कि अगर मेहनत सच्ची और लगातार हो तो कोई परीक्षा मुश्किल नहीं रह जाती.

मोनिका की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान में 78 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान सबसे बेहतर प्रदर्शन का पुरस्कार भी मिला. इस दौरान मोनिका ने न केवल अपने जिले का मान बढ़ाया बल्कि यह साबित कर दिया कि युवा वर्ग में मेहनत और लगन के दम पर देश का नाम रोशन किया जा सकता है.

हालांकि मोनिका अब IAS अधिकारी हैं, लेकिन उनकी जड़ें अपनी मिट्टी में ही हैं. वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं. मोनिका के माता-पिता का पूरा समर्थन उनके सफर में हमेशा साथ रहा. उनके पिता हरफूल सिंह यादव सीनियर RAS अधिकारी हैं और मां सुनिता यादव हाउसवाइफ हैं. मोनिका तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं और परिवार के लिए गर्व का कारण बनी हैं.

IAS से हुई शादी

मोनिका की शादी IAS सुशील यादव से हुई. दोनों का साझा लक्ष्य और समाज सेवा के प्रति लगाव उनकी जोड़ी को और भी मजबूत बनाता है. मोनिका बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी रही हैं और स्कूल के दिनों में भी उनका प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 03:22 PM (IST)
