राजस्थान की मोनिका की कहानी, 22 साल की उम्र में बनी IAS, मेहनत और लगन से किया नाम रोशन

राजस्थान की मोनिका यादव ने यह साबित कर दिया है कि अगर इमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती. केवल 22 साल की कम उम्र में मोनिका ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर खुद और अपने परिवार का नाम रोशन किया. मोनिका का जन्म और पालन-पोषण राजस्थान के सीकर जिले के लिसाडिया गांव में हुआ. उनके इस सफर में परिवार का समर्थन और उनकी कड़ी मेहनत सबसे बड़ी ताकत रही.

मोनिका के पिता हरफूल सिंह यादव RAS अधिकारी हैं. पिता के सिविल सेवा क्षेत्र से जुड़ाव ने मोनिका के अंदर भी इसी दिशा में रुचि पैदा की. उन्होंने छोटे से ही पढ़ाई और करियर को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर लिया था. इसी लक्ष्य और लगन के चलते मोनिका ने मात्र 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर 403वीं रैंक हासिल की. यह उपलब्धि कम उम्र में पाने वाले चुनिंदा छात्रों में मोनिका का नाम शामिल कर देती है.

ये परीक्षाएं भी कर चुकी हैं क्लियर

इसके अलावा मोनिका ने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में भी 93वीं रैंक प्राप्त की. पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह इतना ज्यादा था कि उन्होंने NET, JRF और CA जैसी कठिन परीक्षाएं भी पास की. अपनी मेहनत और प्रतिभा से मोनिका ने यह दिखा दिया कि अगर मेहनत सच्ची और लगातार हो तो कोई परीक्षा मुश्किल नहीं रह जाती.

मोनिका की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान में 78 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान सबसे बेहतर प्रदर्शन का पुरस्कार भी मिला. इस दौरान मोनिका ने न केवल अपने जिले का मान बढ़ाया बल्कि यह साबित कर दिया कि युवा वर्ग में मेहनत और लगन के दम पर देश का नाम रोशन किया जा सकता है.

हालांकि मोनिका अब IAS अधिकारी हैं, लेकिन उनकी जड़ें अपनी मिट्टी में ही हैं. वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं. मोनिका के माता-पिता का पूरा समर्थन उनके सफर में हमेशा साथ रहा. उनके पिता हरफूल सिंह यादव सीनियर RAS अधिकारी हैं और मां सुनिता यादव हाउसवाइफ हैं. मोनिका तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं और परिवार के लिए गर्व का कारण बनी हैं.

IAS से हुई शादी

मोनिका की शादी IAS सुशील यादव से हुई. दोनों का साझा लक्ष्य और समाज सेवा के प्रति लगाव उनकी जोड़ी को और भी मजबूत बनाता है. मोनिका बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी रही हैं और स्कूल के दिनों में भी उनका प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा.



यह भी पढ़ें - यूपी नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, एमडी-एमएस में दाखिले का आखिरी बड़ा मौका

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI