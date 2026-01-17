हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाएमपी बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड, जानिए परीक्षा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

एमपी बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं परीक्षा के एडमिट कार्ड, जानिए परीक्षा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें छात्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं आसान स्टेप्स...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Jan 2026 12:28 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने साल 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी जानकारी जारी की है. बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं. अब छात्र अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. यह एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है, इसके बिना किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा.

एमपी बोर्ड के अनुसार, 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 13 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. ऐसे में बोर्ड ने समय रहते एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो. छात्र एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा.

बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र और अभिभावक दोनों ही काफी सतर्क रहते हैं. इसी वजह से मंडल ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड में दिए गए सभी विवरणों को ध्यान से जांच लेना जरूरी है. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय और परीक्षा का समय लिखा होता है. अगर किसी भी तरह की गलती दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.

सख्त निर्देश बोर्ड ने दिए

एमपी बोर्ड ने परीक्षा के समय को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक पहुंचना अनिवार्य होगा. इसके बाद आने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्रों को सुबह 8:30 बजे तक अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाना होगा. प्रश्न पत्र सुबह 8:50 बजे बांटे जाएंगे, जबकि उत्तर पुस्तिका सुबह 8:55 बजे दी जाएगी. परीक्षा तय समय पर शुरू होगी और किसी भी स्थिति में देर से आने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा.

बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अगर परीक्षा वाले दिन किसी कारण से सरकारी छुट्टी घोषित होती है, तब भी परीक्षा अपने तय समय पर ही आयोजित की जाएगी. केवल विशेष परिस्थितियों में ही समय या तारीख में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी जानकारी बोर्ड बाद में देगा.

प्रायोगिक परीक्षा को लेकर भी मंडल ने पूरी जानकारी दी है. नियमित छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं उनके अपने स्कूल में ही होंगी. ये परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. वहीं, जो छात्र स्वाध्यायी श्रेणी में आते हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं मंडल द्वारा तय किए गए परीक्षा केंद्रों पर होंगी. इन छात्रों को अपने केंद्र और तारीख की जानकारी समय पर मिल जाएगी.

कैसे करें डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. छात्र सबसे पहले एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर “MP Board Admit Card 2026” से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए एक नया पेज खुलेगा. सही जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर लें और कम से कम दो प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 17 Jan 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Education MP Board Admit Card 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज, बोलीं- 'मैं कभी माफ नहीं करूंगी'
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

Singer AR Rahman: AR Rahman के बयान पर बढ़ा विवाद | Ashish Kumar Singh
Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Namaste Bharat: ईरान से लौटे हिंदुस्तानी, बताया कैसे छाई थी दहशत | US Army | Deepa Bafila
BMC Election Result: BMC चुनाव हार पर राउत का शिंदे पर हमला, EVM पर फिर उठाए सवाल
Iran America War: ईरान से वापसी शुरू, लौटे भारतीयों ने बयां की जमीनी सच्चाई | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
इंदौर पहुंचे राहुल गांधी, बॉम्बे अस्पताल में गंदे पानी से बीमार पड़े लोगों से मिले, भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
स्पोर्ट्स
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल
बॉलीवुड
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज, बोलीं- 'मैं कभी माफ नहीं करूंगी'
‘तू कैसा बाप है’, बेटे की कोई मदद न करने पर सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर कसा तंज
विश्व
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज शरीफ का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट
'कम से कम एक करोड़ लोगों की जान बचाई', शहबाज का नाम लेकर ट्रंप ने फिर लिया भारत- PAK सीजफायर का क्रेडिट
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस
जनरल नॉलेज
ED Office Raid: क्या ED के ऑफिस में छापा मार सकती है राज्य पुलिस, रांची में रेड के बाद उठे सवाल
क्या ED के ऑफिस में छापा मार सकती है राज्य पुलिस, रांची में रेड के बाद उठे सवाल
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget