मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने साल 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी जानकारी जारी की है. बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं. अब छात्र अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. यह एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है, इसके बिना किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा.



एमपी बोर्ड के अनुसार, 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 13 फरवरी 2026 से शुरू होंगी. ऐसे में बोर्ड ने समय रहते एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो. छात्र एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें केवल अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा.



बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र और अभिभावक दोनों ही काफी सतर्क रहते हैं. इसी वजह से मंडल ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड में दिए गए सभी विवरणों को ध्यान से जांच लेना जरूरी है. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय और परीक्षा का समय लिखा होता है. अगर किसी भी तरह की गलती दिखाई दे, तो तुरंत अपने स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करना चाहिए.



सख्त निर्देश बोर्ड ने दिए



एमपी बोर्ड ने परीक्षा के समय को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक पहुंचना अनिवार्य होगा. इसके बाद आने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्रों को सुबह 8:30 बजे तक अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जाना होगा. प्रश्न पत्र सुबह 8:50 बजे बांटे जाएंगे, जबकि उत्तर पुस्तिका सुबह 8:55 बजे दी जाएगी. परीक्षा तय समय पर शुरू होगी और किसी भी स्थिति में देर से आने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा.



बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि अगर परीक्षा वाले दिन किसी कारण से सरकारी छुट्टी घोषित होती है, तब भी परीक्षा अपने तय समय पर ही आयोजित की जाएगी. केवल विशेष परिस्थितियों में ही समय या तारीख में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी जानकारी बोर्ड बाद में देगा.



प्रायोगिक परीक्षा को लेकर भी मंडल ने पूरी जानकारी दी है. नियमित छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं उनके अपने स्कूल में ही होंगी. ये परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. वहीं, जो छात्र स्वाध्यायी श्रेणी में आते हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं मंडल द्वारा तय किए गए परीक्षा केंद्रों पर होंगी. इन छात्रों को अपने केंद्र और तारीख की जानकारी समय पर मिल जाएगी.



कैसे करें डाउनलोड



एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है. छात्र सबसे पहले एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर “MP Board Admit Card 2026” से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए एक नया पेज खुलेगा. सही जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर लें और कम से कम दो प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

