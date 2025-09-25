भारतीय सेना की वर्दी पहने एक शख्स हर वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ नजर आता है. कभी राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करते, कभी उनके पीछे खड़े रहते, तो कभी आधिकारिक दौरों पर साथ दिखाई देते. लोग अक्सर सोचते हैं कि ये शख्स कौन है, जिसकी मौजूदगी राष्ट्रपति के हर कदम पर दिखती है. इस शख्स का नाम है मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जो भारतीय सेना की पैरास्पेशल फोर्स से आते हैं और फिलहाल राष्ट्रपति के एड-डी-कैम्प (Aide-de-Camp – ADC) हैं.

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल?

जम्मू के डोगरा राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल भारतीय सेना के जांबाज अफसर हैं. उन्होंने खास पहचान तब बनाई जब 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में जाट रेजिमेंट के कैप्टन के रूप में टुकड़ी का नेतृत्व किया. उनकी अगुवाई वाली टुकड़ी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने "सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी" से सम्मानित किया था. उसी समय से उनका नाम देशभर में चर्चा का विषय बन गया.

राष्ट्रपति के ADC की जिम्मेदारियां

एडीसी यानी Aide-de-Camp का काम बेहद जिम्मेदारी भरा होता है. उन्हें राष्ट्रपति के कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, यात्राओं की तैयारी देखना, सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखना और अलग-अलग विभागों से तालमेल बनाना होता है. सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति के आधिकारिक कामों को सहज और सुरक्षित ढंग से पूरा कराने में एडीसी अहम भूमिका निभाते हैं.

पैरास्पेशल फोर्स से जुड़े अफसर

मेजर ऋषभ सिंह संब्याल सिर्फ एक साधारण अफसर नहीं, बल्कि भारतीय सेना की 4 पैरा स्पेशल फोर्स के अधिकारी हैं. यह यूनिट भारतीय सेना की सबसे चुनौतीपूर्ण और साहसी यूनिट्स में गिनी जाती है. इनका चयन बेहद कठिन प्रशिक्षण और कड़े मानदंडों से गुजरकर होता है. ऐसे में राष्ट्रपति के साथ एडीसी के रूप में उनकी नियुक्ति न केवल गौरव की बात है, बल्कि यह दिखाता है कि सेना किस स्तर के अफसरों को इस अहम जिम्मेदारी पर तैनात करती है.

सोशल मीडिया पर लोकप्रियता

हालांकि मेजर ऋषभ सिंह संब्याल का अपना कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ उनकी मौजूदगी और सादगी भरे व्यक्तित्व को लोग खूब पसंद करते हैं. कई फैन पेज और अकाउंट्स उनके नाम से बनाए गए हैं, जहां उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से शेयर किए जाते हैं.

सैलरी कितनी मिलती है?

अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले मेजर ऋषभ सिंह संब्याल को कितनी सैलरी मिलती है? भारतीय सेना में मेजर रैंक के अधिकारी की सैलरी 69,400 से 2,07,200 रुपये प्रतिमाह तक होती है. इसके अलावा उन्हें भत्ते, राशन, आवास सुविधा और अन्य सैन्य लाभ भी मिलते हैं. यानी उनका कुल पैकेज न सिर्फ आकर्षक है बल्कि सम्मान और गौरव से भी भरा हुआ है.



