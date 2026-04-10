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हिंदी न्यूज़शिक्षासीट फुल, फिर भी एडमिशन पक्का; केंद्रीय विद्यालय में इन बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता है दरवाजा

सीट फुल, फिर भी एडमिशन पक्का; केंद्रीय विद्यालय में इन बच्चों के लिए हमेशा खुला रहता है दरवाजा

KVS Admission Rules: केंद्रीय विद्यालयों में सीमित सीटों के बावजूद कुछ विशेष श्रेणियों के बच्चों को साल के किसी भी समय प्रवेश दिया जाता है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Apr 2026 03:12 PM (IST)
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  • केंद्रीय विद्यालय में कर्मचारियों और उनके बच्चों को विशेष प्रवेश मिलता है.
  • विशिष्ट पुरस्कार विजेता सैनिकों और पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी दाखिला मिलता है.
  • राष्ट्रीय खेल, स्काउटिंग, वीरता पुरस्कार विजेताओं को प्रवेश में वरीयता दी जाती है.
  • कला, कश्मीर से आए बच्चे, SC/ST और कोविड अनाथ बच्चों को विशेष छूट.

देश के लगभग हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़-लिखकर अच्छा करे. इसके लिए वह बचपन से ही उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं. इनमें कई परिवार ऐसे होते हैं जो चाहते हैं उनका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े. लेकिन इस स्कूल में दाखिला मिल पाना आसान नहीं है. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केवीएस में किन बच्चों दाखिला मिलता ही मिलता है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

केवीएस की गाइडलाइन्स के अनुसार जो कर्मचारी केंद्रीय विद्यालय, रीजनल ऑफिस, ZIET या फिर मुख्यालय में काम करते हैं. उनके बच्चों को साल के किसी भी समय दाखिला मिल सकता है. चाहे सीटें भरी हों या नहीं. यहां तक कि जो अधिकारी केवीएस में डेप्युटेशन पर आते हैं, उनके बच्चों को भी यह सुविधा मिलती है. इनके अलावा ऐसे केंद्र सरकार कर्मचारियों के बच्चे, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई, उन्हें भी विशेष छूट दी जाती है. इसके लिए पेंशन पेपर या संबंधित प्रमाण पत्र देना होता है.

वहीं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायु सेना मेडल जैसे बड़े पुरस्कार पाने वाले सैनिकों के बच्चों को भी सीट फुल होने पर एडमिशन दिया जाता है. जिन पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री या पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला है, उनके बच्चों को भी यह सुविधा मिलती है.

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इन्हें भी मिलता है मौका

रिपोर्ट्स के अनुसार जो बच्चे खेलो इंडिया, SGFI, CBSE, नेशनल या स्टेट लेवल खेलों में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान लाते हैं. उन्हें भी केवीएस में आसानी से दाखिला मिल सकता है. इनके अलावा स्काउट्स एंड गाइड्स में राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, बाल श्री अवार्ड या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों को भी एडमिशन में छूट मिलती है.

कश्मीर से आए बच्चों को भी विशेष मौका दिया जाता है. उन्हें एडमिशन की तारीख में 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकता है. साथ ही SC/ST बच्चों को कटऑफ में छूट भी दी जाती है. इनका प्रवेश तय संख्या से अधिक भी किया जा सकता है.

 कला में खास प्रतिभा

फाइन आर्ट्स में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर पहचान बनाने वाले बच्चे, जैसे कला उत्सव विजेता, उन्हें भी साल में कभी भी दाखिला दिया जा सकता है. कोविड महामारी में अनाथ हुए बच्चों को PM CARES योजना के तहत हर केवी में अतिरिक्त सीट पर प्रवेश दिया जाता है. हर स्कूल में 10 बच्चों और हर कक्षा में अधिकतम 2 बच्चों को यह सुविधा मिलती है. इन बच्चों को ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और VVN से भी छूट दी जाती है. इसके लिए PM CARES पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और वैध आईडी जरूरी है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Apr 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Education KVS KVS Admission Kendriya Vidyalaya Admission KVS Sports Quota Admission
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