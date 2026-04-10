Assam HSLC Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर
Assam HSLC Result 2026: असम बोर्ड ने दसवीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन्हें छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट sebaonline.org पर जाकर देख सकते हैं.
- असम बोर्ड ने 10वीं (HSLC) 2026 का परिणाम घोषित किया.
- परीक्षा में 4.29 लाख छात्र शामिल, 65.62% उत्तीर्ण हुए.
- 85,189 प्रथम, 1.50 लाख द्वितीय, 46,345 तृतीय श्रेणी में.
- परिणाम वेबसाइट, ऐप और SMS के माध्यम से उपलब्ध.
- ज्योतिर्मय दास, आकांक्षा भुइयां, जिया फराह, सुरजीत अख्तर टॉपर्स.
- आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org, asseb.in, resultsassam.nic.in पर देखें.
असम बोर्ड ने आज क्लास 10वीं यानी एचएसएलसी (HSLC) का परिणाम 2026 घोषित कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. नतीजे छात्र आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org, asseb.in और resultsassam.nic.in पर जाकर देख सकेंगे. इस परीक्षा में करीब 4.38 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. नतीजे यहां बताए गए तरीके के जरिए भी चेक किया जा सकते हैं.
असम बोर्ड के घोषित नतीजों में इस बार कुल 4,29,249 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 2,81,701 छात्रों ने सफलता हासिल की. इस तरह इस वर्ष का कुल पास प्रतिशत 65.62% दर्ज किया गया है. नतीजे के साथ ही बोर्ड ने सफलता के आंकड़े भी साझा किए, जो छात्रों की मेहनत की कहानी कहते हैं. इस साल कक्षा 10 की परीक्षा में 85,189 छात्रों ने प्रथम श्रेणी के साथ सफलता हासिल की. वहीं 1,50,167 छात्रों ने द्वितीय श्रेणी में परीक्षा पास की. इसके अलावा 46,345 छात्र तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं.
असम क्लास 10वीं के टॉपर्स
रैंक 1: ज्योतिर्मय दास
रैंक 2: आकांक्षा भुइयां
रैंक 3: जिया फराह इस्लाम
रैंक 3: सुरजीत अख्तर
यह भी पढ़ें - CBSE Class 12th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट? यहां जानें आसान तरीका
ऐसे देखें अपना रिजल्ट
स्टेप 1: छात्र सबसे पहले असम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org, asseb.in और resultsassam.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर ‘Assam HSLC Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: एक नया पेज खुलेगा, जहां अपना रोल नंबर भरना होगा.
स्टेप 4: सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
स्टेप 5: डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें.
मोबाइल और SMS से भी सुविधा
जिन छात्रों को इंटरनेट की समस्या है या जो दूरदराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए बोर्ड ने मोबाइल ऐप और एसएमएस सेवा भी शुरू की है. ‘SEBA Result App’ के जरिए छात्र अपने फोन पर ही रोल नंबर डालकर अंक देख सकते हैं. ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) है. असली प्रमाण पत्र और अंक तालिका कुछ हफ्तों में स्कूलों के माध्यम से छात्रों को दी जाएगी.
SMS से ऐसे पाएं असम HSLC (कक्षा 10) का रिजल्ट
- अपने मोबाइल में SMS ऐप खोलें.
- नया मैसेज लिखें और टाइप करें: ASSAM10 Roll Number
- यह मैसेज 5676750 या 56263 पर भेज दें.
- कुछ ही समय में आपका रिजल्ट उसी मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में आ जाएगा.
यह भी पढ़ें - MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, जानें क्या है नतीजे देखने का तरीका?
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL