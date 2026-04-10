हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsAssam HSLC Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर

Assam HSLC Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर

Assam HSLC Result 2026: असम बोर्ड ने दसवीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन्हें छात्र-छात्राएं आधिकारिक साइट sebaonline.org पर जाकर देख सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Apr 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • असम बोर्ड ने 10वीं (HSLC) 2026 का परिणाम घोषित किया.
  • परीक्षा में 4.29 लाख छात्र शामिल, 65.62% उत्तीर्ण हुए.
  • 85,189 प्रथम, 1.50 लाख द्वितीय, 46,345 तृतीय श्रेणी में.
  • परिणाम वेबसाइट, ऐप और SMS के माध्यम से उपलब्ध.
  • ज्योतिर्मय दास, आकांक्षा भुइयां, जिया फराह, सुरजीत अख्तर टॉपर्स.
  • आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org, asseb.in, resultsassam.nic.in पर देखें.

असम बोर्ड ने आज क्लास 10वीं यानी एचएसएलसी (HSLC) का परिणाम 2026 घोषित कर दिया है. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. नतीजे छात्र आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org, asseb.in और resultsassam.nic.in पर जाकर देख सकेंगे. इस परीक्षा में करीब 4.38 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. नतीजे यहां बताए गए तरीके के जरिए भी चेक किया जा सकते हैं.

असम बोर्ड के घोषित नतीजों में इस बार कुल 4,29,249 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 2,81,701 छात्रों ने सफलता हासिल की. इस तरह इस वर्ष का कुल पास प्रतिशत 65.62% दर्ज किया गया है. नतीजे के साथ ही बोर्ड ने सफलता के आंकड़े भी साझा किए, जो छात्रों की मेहनत की कहानी कहते हैं. इस साल कक्षा 10 की परीक्षा में 85,189 छात्रों ने प्रथम श्रेणी के साथ सफलता हासिल की. वहीं 1,50,167 छात्रों ने द्वितीय श्रेणी में परीक्षा पास की. इसके अलावा 46,345 छात्र तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं.

असम क्लास 10वीं के टॉपर्स

रैंक 1: ज्योतिर्मय दास
रैंक 2: आकांक्षा भुइयां
रैंक 3: जिया फराह इस्लाम
रैंक 3: सुरजीत अख्तर

यह भी पढ़ें - CBSE Class 12th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड कब जारी करेगा 12वीं क्लास का रिजल्ट? यहां जानें आसान तरीका

ऐसे देखें अपना रिजल्ट

स्टेप 1: छात्र सबसे पहले असम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org, asseb.in और resultsassam.nic.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद होमपेज पर ‘Assam HSLC Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: एक नया पेज खुलेगा, जहां अपना रोल नंबर भरना होगा.
स्टेप 4: सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.
स्टेप 5: डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

मोबाइल और SMS से भी सुविधा

जिन छात्रों को इंटरनेट की समस्या है या जो दूरदराज इलाकों में रहते हैं, उनके लिए बोर्ड ने मोबाइल ऐप और एसएमएस सेवा भी शुरू की है. ‘SEBA Result App’ के जरिए छात्र अपने फोन पर ही रोल नंबर डालकर अंक देख सकते हैं. ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट अस्थायी (प्रोविजनल) है. असली प्रमाण पत्र और अंक तालिका कुछ हफ्तों में स्कूलों के माध्यम से छात्रों को दी जाएगी.

SMS से ऐसे पाएं असम HSLC (कक्षा 10) का रिजल्ट

  • अपने मोबाइल में SMS ऐप खोलें.
  • नया मैसेज लिखें और टाइप करें: ASSAM10 Roll Number
  • यह मैसेज 5676750 या 56263 पर भेज दें.
  • कुछ ही समय में आपका रिजल्ट उसी मोबाइल नंबर पर SMS के रूप में आ जाएगा.

यह भी पढ़ें - MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, जानें क्या है नतीजे देखने का तरीका?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Education Results Assam HSLC Result 2026 Sebaonline.org Result Asseb.in HSLC Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
Assam HSLC Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर
Assam HSLC Result 2026: असम बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, ऐसे चेक करें अपना स्कोर
Results
MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, जानें क्या है नतीजे देखने का तरीका?
एमपी बोर्ड कब जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट, जानें क्या है नतीजे देखने का तरीका?
Results
KSEAB Class 12 Result: कर्नाटक बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह चेक करें नतीजे
कर्नाटक बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह चेक करें नतीजे
Results
CBSE 10th Result 2026: सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डिजीलॉकर पर ऐसे देख सकेंगे नतीजे
सीबीएसई बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट, डिजीलॉकर पर ऐसे देख सकेंगे नतीजे
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Iran US-Israel Ceasefire: ईरान vs इजरायल...सीजफायर को Netanyahu तोड़ने पर क्यों तुले? | Trump
Sandeep Chaudhary : SIR में हेरा-फेरी...TMC के साथ खेला? | Derek O'Brien |TMC Vs ECI | BJP | Bengal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, असम के CM की पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
नीतीश कुमार ने ली राज्यसभा की शपथ, अब बिहार के CM पद से देंगे इस्तीफा?
इंडिया
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
इस्लामाबाद में इधर जंग रोकने पर बड़ी बैठक, उधर भारत और अमेरिका के बीच हो गई बड़ी डील, जानें क्या है
आईपीएल 2026
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
IPL 2026: KKR को हराकर LSG ने 'प्वाइंट टेबल' में लगाई छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?
टेलीविजन
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
'आप हमसे पूछ तो लेते', IVF की खबरों पर अपनी तस्वीर देख भड़के दिव्यांका त्रिपाठी-विवेक दहिया
बिहार
Explained: सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में सम्राट, मंगल पांडे समेत 5 बड़े नामों का क्या होगा?
सरप्राइज नेता चुनकर खेला करेगी BJP! बिहार CM की रेस में 5 बड़े नामों का क्या होगा?
टेक्नोलॉजी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी EVM चेक करने की इजाजत, मशीन के किन पार्ट्स की होगी जांच?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी EVM चेक करने की इजाजत, मशीन के किन पार्ट्स की होगी जांच?
शिक्षा
CRPF Recruitment 2026: सीआरपीएफ में निकली कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?
सीआरपीएफ में निकली कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
Embed widget