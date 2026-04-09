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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीSECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में निकली 1 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

SECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में निकली 1 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी

SECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 1 हजार 55 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकेंगे. जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 09 Apr 2026 06:14 PM (IST)
SECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 1 हजार 55 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकेंगे. जानते हैं डिटेल्स...

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने एक हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू होंगे और 14 मई तक भरे जा सकेंगे.

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इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट secl-cil.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और ध्यान रहे कि आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे.
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट secl-cil.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं और ध्यान रहे कि आवेदन केवल ऑनलाइन लिए जाएंगे.
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इस भर्ती के जरिए तीन प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें माइनिंग सिरदार टी एंड एस ग्रेड सी के 577 पद, डिप्टी सर्वेयर टी एंड एस ग्रेड- सी माइनिंग के 43 पद और असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड - सी के 435 पद शामिल हैं.
इस भर्ती के जरिए तीन प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें माइनिंग सिरदार टी एंड एस ग्रेड सी के 577 पद, डिप्टी सर्वेयर टी एंड एस ग्रेड- सी माइनिंग के 43 पद और असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड - सी के 435 पद शामिल हैं.
Published at : 09 Apr 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Education JObs SECL Recruitment 2026 Mining Sirdar Jobs SECL

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