इस भर्ती के जरिए तीन प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें माइनिंग सिरदार टी एंड एस ग्रेड सी के 577 पद, डिप्टी सर्वेयर टी एंड एस ग्रेड- सी माइनिंग के 43 पद और असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) ग्रेड - सी के 435 पद शामिल हैं.