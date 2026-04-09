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SECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में निकली 1 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, इतनी मिलेगी सैलरी
SECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने 1 हजार 55 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार जल्द ही आवेदन कर सकेंगे. जानते हैं डिटेल्स...
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने एक हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल से शुरू होंगे और 14 मई तक भरे जा सकेंगे.
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Published at : 09 Apr 2026 06:14 PM (IST)
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केंद्रीय हिंदी संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, इस डेट तक करें आवेदन
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion