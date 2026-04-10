सीआरपीएफ में निकली कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती, जानें कब से कर सकते हैं अप्लाई?

CRPF Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई है. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत हजारों पदों को भरा जाएगा, जिससे सुरक्षा बल में शामिल होने का अच्छा मौका मिलेगा. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक उम्मीदवार तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.





कितनी वैकेंसी पर होगी भर्ती?



इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 9,175 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. इनमें 9,096 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 79 पद महिलाओं के लिए निर्धारित है. टेक्निकल और ट्रेड्समैन के साथ पायनियर विंग के पद भी शामिल है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास होना जरूरी है. कुछ पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे ड्राइवर और मैकेनिक के पदों के लिए. इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो ड्राइवर पद के लिए 21 से 27 वर्ष और दूसरे पदों के लिए 18 से 23 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी.



ये भी पढ़ें-High Salary Courses: 10वीं पास कर ली है तो 11वीं के साथ जरूर करें ये कोर्स, पढ़ाई के साथ होगी कमाई भर्ती प्रक्रिया के लिए फिजिकल और दूसरे मानक



भर्ती में फिजिकल मापदंड भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर तय की गई है. वहीं पुरुषों के लिए सीने का माप 80 सेमी होना जरूरी है. दौड़ की बात करें तो पुरुषों को पांच किमी दौड़ 24 मिनट में और महिलाओं को 1.6 किमी दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी.



क्या है चयन प्रक्रिया?



उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा. इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. अंतिम मेरिट लिस्ट सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी. वहीं आपको बता दे कि लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे. परीक्षा का समय दो घंटा होगा, इसमें रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय शामिल होंगे. हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.



कैसे करें आवेदन?



आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे. इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आवेदन भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा और फ्यूचर के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा. वहीं सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके अलावा एसटी, एससी, महिला उम्मीदवार और पूर्व सैनिकों को फीस में छूट दी गई है. भर्ती में फिजिकल मापदंड भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर तय की गई है. वहीं पुरुषों के लिए सीने का माप 80 सेमी होना जरूरी है. दौड़ की बात करें तो पुरुषों को पांच किमी दौड़ 24 मिनट में और महिलाओं को 1.6 किमी दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी.उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा. इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. अंतिम मेरिट लिस्ट सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी. वहीं आपको बता दे कि लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे. परीक्षा का समय दो घंटा होगा, इसमें रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय शामिल होंगे. हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे. इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आवेदन भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा और फ्यूचर के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा. वहीं सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. इसके अलावा एसटी, एससी, महिला उम्मीदवार और पूर्व सैनिकों को फीस में छूट दी गई है.

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI